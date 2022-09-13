«Коммерсантъ» узнал об усилении надзора за расселением аварийного жилья

Краснов поручил прокурорам искать «коррупциогенные факторы» в законодательстве и инициировать проверки действий чиновников на состав нарушения статьи УК о халатности. Генпрокурор призвал решать вопрос системно

Игорь Краснов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным усилить надзор за переселением россиян из аварийного жилья, и активно участвовать в этом процессе, защищая права как застройщиков, так и жителей домов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Краснов поручил «системно» решить вопрос, добиться «сокращения непригодного для проживания жилого фонда». Активизировать усилия по надзору за расселением жилья предстоит всем работникам прокуратуры — как заместителям главы ведомства, так и военным прокурорам, пишет газета.

Прокурорам предписано проверять соответственные местных законов федеральным и исключать из них «коррупциогенные факторы», контролировать исполнение федеральных и региональных проектов по расселению ветхого жилья, а также «принципиально» реагировать на случае необоснованного и «неразумного определения органами власти» сроков переселения из ветхого жилья. При этом случае отставания от графиком должны «решительно пресекаться», распорядился Краснов.

Генпрокурор указал, что сотрудники ведомства должны инициировать «уголовно-процессуальную» оценку действий или бездействия чиновников, проверяя их деятельности на предмет состава преступления по ст. 293 УК о халатности.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин назвал расселение аварийного жилья наиболее проблемной темой для Центральной России. В том же месяце он попросил ускорить процесс расселения их такого жилья. «Надо вытащить людей из трущоб», — подчеркнул Путин.



«У нас есть все необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить здесь амбициозные задачи, естественно, учитывая и бюджетные возможности, и ресурс самой строительной отрасли», — сказал президент на заседании Госсовета в июне этого года. Глава Минстроя Ирек Файзуллин уточнил, что к 2030 году в России будет необходимо расселить не менее 37 млн кв м жилья.

В конце августа премьер Михаил Мишустин объявил о запуске новой программы расселения из аварийного жилья. «Она ускорит снос и реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет (до 1 января 2022 года), и позволит нашим гражданам переехать в комфортное безопасное жилье», — сказал он. Премьер отметил, что на эти цели выделено в текущем году 22,5 млрд руб.

Читайте на РБК Pro Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции Статьи Pro Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Статьи Pro Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Инструкции Pro 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба Инструкции Pro Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году Инструкции Pro Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Инструкции Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции