«Коммерсантъ» узнал об усилении надзора за расселением аварийного жилья

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 61,31 (+0,46) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 60,46 (-0,01) Инвестиции, 12 сен, 16:07
Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке Бизнес, 08:01
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 07:58
Армения обратилась к России, ОДКБ и СБ ООН из-за действий Азербайджана Политика, 07:53
Стремоусов назвал потери ВСУ на херсонском направлении Политика, 07:47
Акции Tesla подешевели. Стоит ли их покупать сейчас Pro, 07:47
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 07:25
Госкомпании нарастили закупки дорожающих из-за санкций товаров и услуг Экономика, 07:22
Вильфанд спрогнозировал потепление до 30 градусов в Крыму и на Кубани Общество, 07:14
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Россияне резко увеличили спрос на кредитки Финансы, 07:00
«Коммерсантъ» узнал об усилении надзора за расселением аварийного жилья Общество, 06:37
Россия попросила генсека ООН запустить арбитраж из-за невыдачи США виз Политика, 06:31
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:30
Росстат запланировал включить бонусы и инвестиции в учет доходов россиян Экономика, 06:00
Блинкен счел маловероятным достижение согласия с Ираном по ядерной сделке Политика, 05:31
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал об усилении надзора за расселением аварийного жилья

«Ъ»: генпрокурор Краснов поручил усилить надзор за расселением ветхого и аварийного жилья
Краснов поручил прокурорам искать «коррупциогенные факторы» в законодательстве и инициировать проверки действий чиновников на состав нарушения статьи УК о халатности. Генпрокурор призвал решать вопрос системно
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Генпрокурор Игорь Краснов поручил подчиненным усилить надзор за переселением россиян из аварийного жилья, и активно участвовать в этом процессе, защищая права как застройщиков, так и жителей домов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Краснов поручил «системно» решить вопрос, добиться «сокращения непригодного для проживания жилого фонда». Активизировать усилия по надзору за расселением жилья предстоит всем работникам прокуратуры — как заместителям главы ведомства, так и военным прокурорам, пишет газета.

Прокурорам предписано проверять соответственные местных законов федеральным и исключать из них «коррупциогенные факторы», контролировать исполнение федеральных и региональных проектов по расселению ветхого жилья, а также «принципиально» реагировать на случае необоснованного и «неразумного определения органами власти» сроков переселения из ветхого жилья. При этом случае отставания от графиком должны «решительно пресекаться», распорядился Краснов.

Генпрокурор указал, что сотрудники ведомства должны инициировать «уголовно-процессуальную» оценку действий или бездействия чиновников, проверяя их деятельности на предмет состава преступления по ст. 293 УК о халатности.

Швырнувшей ботинок в мэра жительнице Углегорска выделили новую квартиру
Политика

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин назвал расселение аварийного жилья наиболее проблемной темой для Центральной России. В том же месяце он попросил ускорить процесс расселения их такого жилья. «Надо вытащить людей из трущоб», — подчеркнул Путин.

«У нас есть все необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить здесь амбициозные задачи, естественно, учитывая и бюджетные возможности, и ресурс самой строительной отрасли», — сказал президент на заседании Госсовета в июне этого года. Глава Минстроя Ирек Файзуллин уточнил, что к 2030 году в России будет необходимо расселить не менее 37 млн кв м жилья.

В конце августа премьер Михаил Мишустин объявил о запуске новой программы расселения из аварийного жилья. «Она ускорит снос и реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет (до 1 января 2022 года), и позволит нашим гражданам переехать в комфортное безопасное жилье», — сказал он. Премьер отметил, что на эти цели выделено в текущем году 22,5 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Alexander Popov / Unsplash Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции
Статьи
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции

Действующая в России программа расселения аварийного жилого фонда предполагает расселение 10 млн кв. м в зданиях, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года. По данным Минстроя, по состоянию на июнь 2022 года нарастающим итогом с 2019 года переселено 365,2 тыс. человек из 6,149 млн кв. м аварийного жилья.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Игорь Краснов Генпрокуратура ветхое жилье аварийное жилье
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter