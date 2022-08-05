Швырнувшей ботинок в мэра жительнице Углегорска выделили новую квартиру
Семье жительницы Углегорска Людмилы Алексеевой, которая на встрече с губернатором Сахалина жаловалась на то, что ее переселяют из одного аварийного дома в другой, и швырнула ботинком в мэра города, выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда. Об этом сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в Telegram.
«Квартира комфортабельная, светлая, с хорошим ремонтом. Дом расположен в удобном микрорайоне на улице Заводской, 7. Все необходимые документы мэр города уже подписал», — написал губернатор.
По его словам, во время встречи с жителями региона, которая прошла накануне, он увидел, что «местная администрация не слышит людей и не решает их проблемы», особенно в том, что касается переселения из аварийного жилья. Он назвал такое отношение недопустимым и сообщил, что поручил администрации города срочно с этим разобраться.
Накануне, 4 августа, в поселке Шахтерск Углегорского района Сахалина прошла встреча губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова с жителями.
Жительница Углегорска Людмила Аникеева во время этой встречи сообщила, что живет в аварийном доме, а с получением новой квартиры возникают проблемы. По ее словам, она неоднократно обращалась в мэрию, чтобы получить новое жилье, но безрезультатно, так как ей предложили переселиться в такой же аварийный дом. Женщина принесла с собой ботинок (Mash сообщал, что на нем была плесень) и в заключение свой речи бросила его в мэра. Ботинок попал мэру Цуканову в правое плечо, а женщину увели сотрудники полиции.
Лимаренко, который присутствовал во время этого инцидента, сообщил после встречи, что обратился к прокурору Сахалинской области с предложением провести проверку действий администрации Углегорского городского округа.
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, комментируя это событие, заявил, что оснований для наказания жительницы Углегорска, которая метнула ботинок в мэра Цуканова, нет, а в ситуации следует разобраться. «Я обязательно там разберусь и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Там, говорят, ее в милицию забрали — не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры», — сказал он.
Сам мэр Углегорска Дмитрий Цуканов после встречи писал в Telegram, что люди не должны ждать годами решения своих проблем и сейчас администрация расставит приоритеты и будет выполнять все поступившие указания.