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Умер автор фото с мужчиной и танками на пекинской площади Тяньаньмэнь
Чарли Коул получил за свою работу награду World Press Photo. Похожие снимки мужчины, в одиночестве стоящего напротив колонны танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь, сделали несколько журналистов
Фото: Charlie Cole / SIPA / East New

Американский фотожурналист Чарли Коул умер в возрасте 64 лет, сообщила его сестра Сьюзен, пишет Evening Standard.

Коул скончался в своем доме в Индонезии 5 сентября после сепсиса, который развился после недавно полученной травмы ноги.

Коул родился в 1955 году в городе Бонэм (штат Техас), после окончания университета он переехал в Токио, в Японии он работал на несколько изданий, включая Newsweek, Time и The New York Times.

В 1989 году он вместе с несколькими другими журналистами находился в Китае, где освещал волнения на площади Тяньаньмэнь в Пекине, серию акций протеста, при подавлении которых, по разным данным, погибли от 300 до нескольких тысяч человек.

Коул и другие журналисты 5 июня снимали, как мужчина встал напротив колонны танков и несколько минут не давал технике двигаться вперед. Через год Коул, работавший тогда на Newsweek, получил награду World Press Photo. Другой известной фотографией с места событий стала работа репортера Associated Press Джеффа Уайденера — в 1990 году его номинировали на Пулитцеровскую премию. На одном балконе с Коулом работал и Стюарт Франклин, чью фотографию опубликовал журнал Time.

Автор: Константин Нагаев
Теги: фотограф
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