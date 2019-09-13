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В парижском Центре Помпиду посетитель ударил ножом картину
Неизвестный мужчина нанес несколько ударов ножом по одной из выставленных в музее картин Даниэля Бюрена. Сумма ущерба пока не известна, однако Бюрен считается одним из самых «дорогих» ныне живущих художников Франции
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Один из посетителей Центра Помпиду напал на выставленную в парижском музее картину Даниэля Бюрена, сообщает Le Parisien. По данным издания, нападение произошло 12 сентября, при этом неизвестный успел нанести картине несколько ударов ножом, до того как его схватили.

Нападавший не дал никакого объяснения своему поступку. По данным Le Parisien, полиция намерена направить его на психиатрическую экспертизу.

Руководство Центра Помпиду пока не ответило на запрос о том, в какую сумму может быть оценен нанесенный вандалом ущерб. Однако эта сумма может быть велика, так как родившийся в 1938 году Бюрен считается одним из самых «дорогих» из ныне живущих французских художников.

В мае 2019 года созданная Бюреном в 1966 году работа «Живопись с неопределенными формами», представляющая собой чередование белых и оранжевых вертикальных полос, была продана на аукционе Christie's за $2,175 млн при начальной стоимости $1–1,5 млн. Другая его работа, «Белая акриловая краска на красно-белой полосатой ткани» (1968 год), за 22 года подорожала в 102 раза: в 1997 году она была продана в Париже за $3,5 тыс., а в 2019 году в Лондоне — за $357,4 тыс.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Париж, вандализм, музей
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