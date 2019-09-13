El Mundo узнала о плане Чавеса «затопить» США кокаином

По данным Управления по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов, соответствующий приказ президент Венесуэлы отдал в 2005 году. К исполнению плана привлекли колумбийскую радикальную группировку

Уго Чавес (Фото: Graham Barclay / Bloomberg)

В 2005 году президент Венесуэлы Уго Чавес приказал бороться с США, «затопив» страну кокаином. Об этом говорится в докладе Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), с которым ознакомилась газета El Mundo.

В отчете, который был направлен в Национальную судебную коллегию Испании, говорится, что в 2005 году Чавес собрал в своей резиденции руководство разведслужб страны и приказал им противостоять США, «затопив» страну кокаином. Для этого бывший президент якобы приказал координировать действия разведки с радикалами из Революционных вооруженных сил Колумбии (США и Евросоюз считают РВСК террористической организацией).

По информации DEA от человека, который присутствовал на встрече, подобные совещания проходили ежемесячно. На одной такой встрече были разработаны морские и сухопутные маршруты для поставки наркотиков в США. Предполагалось, что кокаин будут поставлять «Революционные вооруженные силы Колумбии».

Участником совещаний и одним из авторов плана якобы был Уго Карвахаль, бывший руководитель военной разведки Боливарианской Республики. Весной 2019 года, наряду с экс-министром энергетики Венесуэлы Хавьером Очоа, Карвахаль был задержан в Испании по запросу США. Его заподозрили в торговле наркотиками, сейчас решается вопрос об экстрадиции. Как писал Reuters, США считают, что у Карвахаля, противника нынешнего президента Николаса Мадуро, есть изобличающая его информация.