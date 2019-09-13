El Mundo узнала о плане Чавеса «затопить» США кокаином

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 12 сен, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 12 сен, 14:55
Ученые нашли самую грязную мировую валюту Общество, 11:50 Фергюсон вызвал на бой Нурмагомедова Спорт, 11:49 Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году Общество, 11:48 «Рецепт 33%». Надо срочно менять корпоративную культуру. Что делать? Pro, 11:48 Расслоение таблицы и дебюты новичков. Главное о девятом туре РПЛ Спорт, 11:45 Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству Финансы, 11:41 Как стрижка газонов в городе влияет на экологию Партнерский материал, 11:37 Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам Экономика, 11:35 Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри Общество, 11:35 Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена заключенными с Россией Политика, 11:28 Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Общество, 11:22 Зеленский пообещал бороться за Крым «не только словами» Политика, 11:19 Криптовалюты станут доступным платежным средством в Японии Крипто, 11:14 Промоутер сравнил с цирком гипотетический бой Нурмагомедова и боксера Спорт, 11:13
Общество ,  
0 
El Mundo узнала о плане Чавеса «затопить» США кокаином
По данным Управления по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов, соответствующий приказ президент Венесуэлы отдал в 2005 году. К исполнению плана привлекли колумбийскую радикальную группировку
Уго Чавес (Фото: Graham Barclay / Bloomberg)

В 2005 году президент Венесуэлы Уго Чавес приказал бороться с США, «затопив» страну кокаином. Об этом говорится в докладе Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), с которым ознакомилась газета El Mundo.

В отчете, который был направлен в Национальную судебную коллегию Испании, говорится, что в 2005 году Чавес собрал в своей резиденции руководство разведслужб страны и приказал им противостоять США, «затопив» страну кокаином. Для этого бывший президент якобы приказал координировать действия разведки с радикалами из Революционных вооруженных сил Колумбии (США и Евросоюз считают РВСК террористической организацией).

Политика
СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы

По информации DEA от человека, который присутствовал на встрече, подобные совещания проходили ежемесячно. На одной такой встрече были разработаны морские и сухопутные маршруты для поставки наркотиков в США. Предполагалось, что кокаин будут поставлять «Революционные вооруженные силы Колумбии».

Участником совещаний и одним из авторов плана якобы был Уго Карвахаль, бывший руководитель военной разведки Боливарианской Республики. Весной 2019 года, наряду с экс-министром энергетики Венесуэлы Хавьером Очоа, Карвахаль был задержан в Испании по запросу США. Его заподозрили в торговле наркотиками, сейчас решается вопрос об экстрадиции. Как писал Reuters, США считают, что у Карвахаля, противника нынешнего президента Николаса Мадуро, есть изобличающая его информация.

Автор: Артём Губенко
Теги: кокаин, Уго Чавес, наркотики
Материалы по теме
США ввели санкции против зятя Уго Чавеса
Политика
Экс-прокурору Венесуэлы сообщили о смерти Чавеса за три месяца до события
Политика
В Венесуэле во время протестов сожгли памятник Уго Чавесу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter