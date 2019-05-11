СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,19 64,71 EUR Нал. 74,20 72,62 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 6 540,00 +101,20 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Нацсобрание Франции поддержало законопроект о реставрации Нотр-Дама Политика, 05:39 СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы Политика, 05:39 В Китае назвали конструктивными переговоры с США на фоне повышения пошлин Экономика, 04:54 Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет Общество, 04:29 В Киеве заявили о самопрекращающемся железнодорожном сообщении с Россией Общество, 04:25 Глава Ингушетии заявил о смерти самого пожилого жителя России Общество, 04:01 В Австралии авиапилот 40 минут летел без сознания Общество, 03:41 Трамп отказался считать новые ракетные пуски КНДР «подрывом доверия» США Политика, 03:39 В Колумбии четыре человека погибли после взрыва пороха в здании Общество, 03:10 Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд Экономика, 02:42 Демократы вновь запросили у Минфина США налоговые декларации Трампа Политика, 02:37 ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны Политика, 02:26 В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с пропаном Общество, 02:01 Порошенко прокомментировал свой допрос по делу о гибели людей на Майдане Политика, 01:40
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы
Хавьера Альварадо Очоа подозревают в отмывании денег. Преступная схема, уточняет Reuters, по версии следствия, была связана с венесуэльской госкомпанией PDVSA
Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников.

Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.

Пост министра по развитию электроэнергетики боливарианской республики Альварадо Очоа занимал при покойном предшественнике нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Уго Чавесе. Расследование против экс-чиновника действующий глава государства назвал политически мотивированным. Вашингтон в связи с этим Мадуро обвинил в попытках подорвать его правительство.

Политика
США расширили санкции против Венесуэлы из-за перевозки нефти на Кубу

«[Альварадо Очоа] будет ждать в тюрьме, пока изучается вопрос о его экстрадиции», — сообщил Reuters один из чиновников в испанском суде.

Оперативно связаться с самим экс-министром или его представителями для комментариев агентству не удалось.

Альварадо Очоа, замечает Reuters, стал вторым за месяц задержанным в Испании высокопоставленным экс-чиновником из Венесуэлы. В прошлом месяце там же полиция задержала бывшего руководителя военной разведки боливарианской республики Уго Карвахаля. Ордер на его арест тоже был выдан США. Его задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Испания, Вашингтон, Венесуэла, задержание, Министр
Материалы по теме
ВМФ Венесуэлы заявил о заходе корабля США в территориальные воды страны
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы из-за перевозки нефти на Кубу
Политика
Трамп посчитал себя обманутым из-за обещаний быстрой победы в Венесуэле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter