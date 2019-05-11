СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы

СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы

Хавьера Альварадо Очоа подозревают в отмывании денег. Преступная схема, уточняет Reuters, по версии следствия, была связана с венесуэльской госкомпанией PDVSA

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников.

Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, говорят источники.

Пост министра по развитию электроэнергетики боливарианской республики Альварадо Очоа занимал при покойном предшественнике нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Уго Чавесе. Расследование против экс-чиновника действующий глава государства назвал политически мотивированным. Вашингтон в связи с этим Мадуро обвинил в попытках подорвать его правительство.

«[Альварадо Очоа] будет ждать в тюрьме, пока изучается вопрос о его экстрадиции», — сообщил Reuters один из чиновников в испанском суде.