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Путин разрешил россиянам оформлять излишки используемой земли

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам оформлять излишки используемой земли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в законы «О государственной регистрации недвижимости» и «О кадастровой деятельности». Согласно новому закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует большую площадь, чем по документам, он сможет оформить эти излишки земельных участков.

Закон также предлагает при выполнении таких работ установить возможность использования кадастровыми инженерами технических паспортов и другой документации. Помимо этого, документ предусматривает правила устранения ошибок в местоположении границ участка и административных границ.

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Инициатором разработки законопроекта стало Минэкономики. Ведомство проанализировало кадастровые работы в 2017–2018 годах на территории 16 регионов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра, ведомство ранее отмечало, что площадь учтенных в реестре недвижимости земельных участков увеличилась на 20% с момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году. Росреестр считает, что работы сократят число земельных споров, а также позволят повысить эффективность управления территориями и защитить права собственников.

Теги: кадастровая стоимость земель, Закон
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