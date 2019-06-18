Путин разрешил россиянам оформлять излишки используемой земли

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам оформлять излишки используемой земли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в законы «О государственной регистрации недвижимости» и «О кадастровой деятельности». Согласно новому закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует большую площадь, чем по документам, он сможет оформить эти излишки земельных участков.

Закон также предлагает при выполнении таких работ установить возможность использования кадастровыми инженерами технических паспортов и другой документации. Помимо этого, документ предусматривает правила устранения ошибок в местоположении границ участка и административных границ.

Инициатором разработки законопроекта стало Минэкономики. Ведомство проанализировало кадастровые работы в 2017–2018 годах на территории 16 регионов.