Власти Нью-Йорка сообщили, что спасателям удалось извлечь из-под обломков Всемирного торгового центра еще 5 живых человек.

Спасатели утверждают, что продолжают получать от погребенных под обломками людей телефонные звонки по мобильным телефонам. Однако, судя по всему, всех погребенных заживо спасти не удастся.

Южная часть Манхеттенского комплекса небоскребов, состоявшего ранее из семи высотных зданий, находится под постоянной угрозой новых обрушений. Это существенно затрудняет работу спасателей. Так, сегодня ночью обрушились семь этажей 50-этажной башни Liberty Plaza, внутри которой два дня полыхал пожар. Службы безопасности эвакуировали представителей СМИ с места происшествия. Ожидается, что спасательные работы могут продлиться по меньшей мере 30 дней. Оставшиеся под обломками люди вряд ли проживут столько времени без пищи и воды.