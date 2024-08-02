ФСБ: в Ростове задержали членов техподдержки телефонных мошенников с Украины

В Ростове задержали «банду техподдержки» телефонных мошенников с Украины

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Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в обеспечении работы мошеннических колл-центров с Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задержаны жители Ростова-на-Дону, которые обеспечивали работу так называемых SIM-банков, используемых украинскими кол-центрами для мошеннических звонков гражданам РФ», — говорится в сообщении.

Были изъяты восемь SIM-банков, свыше 12 тысяч SIM-карт различных сотовых операторов.

По данным спецслужбы, при помощи этих устройств с мая по июнь 2024 года было совершено свыше 400 тыс. звонков россиянам. В различных регионах страны было открыто 44 уголовных дела по статье 159 Уголовного кодекса — мошенничество.

Общий ущерб от действий мошенников составил 25 млн руб.

В апреле 2024 года МВД сообщило о совместных с ФСБ мероприятиях по противодействию киберпреступлениям, в ходе которых изъяли из теневого оборота 277 тыс.

Оперативники обнаружили и изъяли 937 SIM-банков и 11 серверных станций. По данным МВД, мощности этого оборудования позволяли совершать более 40 млн мошеннических звонков в сутки.

SIM-боксы используются для хранения и работы большого числа SIM-карт, такие устройства могут вмещать до полутысячи «симок». Они позволяют совершать одновременно десятки вызовов и отправлять сотни сообщений в час.

Обвинения в совершении дистанционных хищений денег с банковских счетов граждан предъявили 44 фигурантам. В рамках возбужденных уголовных дел обыски провели по 177 адресам в 42 субъектах России.