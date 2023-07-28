Wizz Air: застрявших в аэропорту Еревана пассажиров рейса в Вену разместят в гостиницах

В Ереване застряли больше сотни российских туристов с рейса Wizz Air

Пассажиров, застрявших в аэропорту Еревана из-за задержки рейса в Вену, разместят в гостиницах, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Wizz Air.

Рейс из Армении в Австрию, назначенный на 27 июля, перенесли на 17:40 по местному времени (18:40 мск) следующего дня. Перевозчик объяснил это тем, что борт, который должен был выполнять рейс, находится на внеплановом техобслуживании.

«Авиакомпания проинформировала пассажиров об изменениях в расписании и предложила варианты альтернативных рейсов, а также полный возврат стоимости билета либо 120% стоимости на счет WIZZ. <...> На время ожидания рейса Wizz Air обеспечивает пассажирам размещение в Ереване, организовывает трансфер и предлагает ваучеры на питание», — заявили в Wizz Air, извинившись за предоставленные неудобства.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что из-за задержки рейса Wizz Air в ереванском аэропорту застряли более ста российских туристов. По его данным, изначально вылет был запланирован на 04:00 27 июля, но перевозчик несколько раз переносил рейс без объяснения причин. При этом пассажирам, утверждает Mash, не предоставили еду и жилье.