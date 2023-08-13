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В США принят первый закон о защите денег детей-инфлюенсеров

В штате Иллинойс принят первый в США закон о защите денег детей-инфлюенсеров
Теперь доходы детей в соцсетях в штате Иллинойс должны перечисляться на трастовый счет, пока те не достигнут 18 лет
Фото: Mark Evans / Getty Images
Фото: Mark Evans / Getty Images

В штате Иллинойс принят первый в США закон о защите доходов детей-инфлюенсеров, пишет Business Insider. В Вашингтоне обсуждают аналогичный законопроект.

Губернатор штата Джей Роберт Притцкер подписал закон 11 августа. Согласно ему, с 1 июля 2024 года дети младше 16 лет, которые являются инфлюенсерами или родители которых выкладывают фото и видео с ними в соцсети, будут иметь право на определенный процент от доходов от контента. Эти деньги должны перечисляться на трастовый счет, пока ребенок не достигнет 18 лет. В противном случае дети смогут подать в суд.

Речь идет о контенте, который приносит не менее 10 центов за просмотр. При этом дети должны появляться как минимум в 30% фото и видео, опубликованных за 30-дневный период.

За закон о защите детей-звезд в социальных сетях выступила 15-летняя Шрея Налламоту, она обратилась к сенатору от штата Дэвиду Келеру и тот подготовил законопроект. «Я поняла, что в мире детского инфлюенсинга может быть много случаев эксплуатации. И я поняла, что нет абсолютно никакого закона для их защиты», — сказала девочка.

Закон разработан по аналогии с «Биллем Кугана» 1939 года. Тогда актер немого кино Джеки Куган подал в суд на своих родителей, которые растратили его состояние. Закон обязал родителей детей-актеров перечислять 15% гонорара ребенка на открытый на его имя банковский счет до достижения им совершеннолетия. «Билль Кугана» в настоящее время действует в нескольких штатах.

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Теги
Елена Чернышова
Дети соцсети США
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