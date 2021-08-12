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Город ,  
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Собянин сообщил, когда в Москве отпразднуют День города

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

День города в Москве отпразднуют 11–12 сентября. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Праздник ежегодно проходит в городе в первые или вторые выходные сентября.

«Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11–12 сентября», — рассказал глава города.

По его словам, в каком формате пройдет мероприятие, будет решаться исходя из «эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил». При этом Собянин назвал сохранение здоровья граждан главным приоритетом властей.

О формате мероприятий с учетом эпидемиологической ситуации мэр столицы рассказывал ранее в интервью РБК. «Никаких фестивалей проводить не будем. Ярмарки будут работать, но без культурной программы. Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен», — говорил он тогда.

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Политика
Сергей Собянин

В прошлом году в Москве не проводили массовых мероприятий в День города. Столичные власти отказались от крупных концертов и фейерверков и не стали перекрывать Тверскую улицу в центре города. Тогда Собянин пообещал москвичам «спокойный, домашний» праздник в парках, на фестивальных площадках и в скверах.

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