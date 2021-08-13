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В США одобрили применение третьей дозы вакцин от COVID

Людям со слабым иммунитетом необходима дополнительная защита. Им будут вводить третью дозу вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna
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Moderna MRNA $395,89 +0,13% Купить
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило введение дополнительной, так называемой бустерной прививки от коронавируса людям со слабым иммунитетом, сообщается на сайте регулятора.

Получателями дополнительной прививки будут пациенты, которым делают трансплантацию органов, или люди со схожим уровнем иммунитета. Разрешение выдано на введение бустерной дозы вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna.

«После тщательного анализа имеющихся данных, FDA пришло к выводу, что эта небольшая, уязвимая группа может извлечь пользу из третьей прививки вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna. <...> Как мы сообщали ранее, другие полностью вакцинированные люди имеют адекватную защиту и в настоящее время не нуждаются в дополнительной дозе вакцины против COVID-19», — приводятся в заявлении слова исполняющей обязанности комиссара (главы) FDA Джанет Вудкок.

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В пятницу пройдет заседание консультативного комитета Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на котором будут обсуждаться дальнейшие рекомендации по защите от COVID-19 людей со слабым иммунитетом.

Обе вакцины — Pfizer-BioNTech и Moderna — одобрены для применения в США. Pfizer-BioNTech — для людей в возрасте от 12 лет, Moderna — от 18 лет.

Дискуссия о том, нужно ли использовать третью дозу вакцины как дополнительную защиту, продолжается в США уже несколько месяцев. 1 июня начались исследования использования бустерной прививки препаратом, отличным от того, которым вакцинировался человек в первый раз. В исследовании принимали участие 150 взрослых, которым вводили одну из трех вакцин: Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer.

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В начале июля координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс заявлял, что в случае положительного решения о применении бустеров власти готовы использовать такой метод. По его словам, в США созданы достаточные запасы препаратов для этого.

Однако уже через несколько дней FDA и CDC сделали совместное заявление, в котором сообщили, что полностью вакцинированным американцам не нужна третья прививка. При этом регуляторы заверили, что готовы к дополнительной прививочной кампании, если наука сочтет ее необходимой.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
США вакцинация от COVID-19 Pfizer Moderna коронавирус
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