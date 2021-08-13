В США одобрили применение третьей дозы вакцин от COVID

Людям со слабым иммунитетом необходима дополнительная защита. Им будут вводить третью дозу вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило введение дополнительной, так называемой бустерной прививки от коронавируса людям со слабым иммунитетом, сообщается на сайте регулятора.

Получателями дополнительной прививки будут пациенты, которым делают трансплантацию органов, или люди со схожим уровнем иммунитета. Разрешение выдано на введение бустерной дозы вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna.

«После тщательного анализа имеющихся данных, FDA пришло к выводу, что эта небольшая, уязвимая группа может извлечь пользу из третьей прививки вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna. <...> Как мы сообщали ранее, другие полностью вакцинированные люди имеют адекватную защиту и в настоящее время не нуждаются в дополнительной дозе вакцины против COVID-19», — приводятся в заявлении слова исполняющей обязанности комиссара (главы) FDA Джанет Вудкок.

В пятницу пройдет заседание консультативного комитета Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на котором будут обсуждаться дальнейшие рекомендации по защите от COVID-19 людей со слабым иммунитетом.