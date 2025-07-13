В испанском городе вспыхнули беспорядки из-за нападения мигрантов

В испанском городе Торре-Пачеко вспыхнули массовые беспорядки после нападения мигрантов на пожилого мужчину. За нападение на полицейских арестован один человек, пять человек пострадали. Власти призвали не поддаваться провокациям

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На улицах города Торре-Пачеко в испанской провинции Мурсия уже второй день продолжаются ожесточенные столкновения между местными жителями и мигрантами. La Verdad пишет, что ситуация в городе напоминает «пороховую бочку». Как сообщает EFE, известно как минимум о пяти пострадавших, трое из них были доставлены в больницу с различными травмами.

Беспорядки начались 11 июля во время митинга, в котором приняли участие около 500 человек, пишет El País. Поводом для протеста стало нападение на 68-летнего мужчину, который прогуливался утром возле своего дома. По словам пострадавшего, на него напали несколько молодых людей, предположительно, марокканцев. Мужчина заявил, что все произошло быстро и без предупреждения. «Они говорили на другом языке. Если бы они сказали «отдайте мне часы» или что-то в этом роде, я бы понял. Но они ничего не сказали», — цитирует мужчину La Sexta.

Протесты с лозунгами против мигрантов продолжились вечером 12 июля. Как сообщила представитель правительства в регионе Мурсия Мариола Гевара, на данный момент за нападение на полицию арестован один человек. Она не исключила, что по итогам расследования под стражей окажется больше людей. «Это было похоже на противостояние двух сторон, между которыми гражданская гвардия постоянно создавала барьер, чтобы предотвратить столкновения и дальнейший ущерб», — рассказала она в интервью телеканалу TVE. Она также обратилась с призывом прислать группу Гражданской гвардии по борьбе с беспорядками из Валенсии.

El País отмечает, что радикалы могли воспользоваться инцидентом с пожилым мужчиной, чтобы связать рост преступности и насилия с мигрантами, обвинив правительство в неспособности обеспечить безопасность на улицах. Мэр Торре-Пачеко Педро Анхель Рока заявил, что в протестах участвуют люди, которые не являются жителями города, а приехали специально, чтобы усложнить ситуацию. «С преступностью не поборешься насилием. Так мы ничего не добьемся», — сказал он.

Глава Мурсии Фернандо Лопес Мирас заявил, что все виновные в нападениях будут привлечены к ответственности. «Я понимаю всеобщее разочарование, но мы должны доверять силам государственной безопасности и закону», — подчеркнул он. EFE отмечает, что в городе Торре-Пачеко проживают 40 тыс. человек, 30% из которых имеют североафриканское происхождение.