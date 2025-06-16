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В Испании прошли массовые акции протеста против засилья туристов

Демонстранты держат плакат с надписями &laquo;Сократите туризм сейчас&raquo; и &laquo;Туризм убивает соседство&raquo; во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстрант в маске с изображением мэра Барселоны Жауме Кольбони во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстранты во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстранты во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстранты во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстранты держат плакат с надписями &laquo;Сократите туризм сейчас&raquo; и &laquo;Туризм убивает соседство&raquo; во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстрант в маске с изображением мэра Барселоны Жауме Кольбони во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстранты во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстранты во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстранты во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
Демонстранты держат плакат с надписями «Сократите туризм сейчас» и «Туризм убивает соседство» во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
(Фото: Bruna Casas / Reuters)
Демонстрант в маске с изображением мэра Барселоны Жауме Кольбони во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
(Фото: Bruna Casas / Reuters)
Демонстранты во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
(Фото: Bruna Casas / Reuters)
Демонстранты во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
(Фото: Bruna Casas / Reuters)
Демонстранты во время акции протеста против массового туризма в Барселоне, Испания, 15 июня 2025 года
(Фото: Bruna Casas / Reuters)

В Испании прошли массовые акции протеста против неконтролируемого туризма, сообщает издание Catalan News.

Манифестации прошли в Барселоне и других популярных городах 15 июня под лозунгом «Туристы крадут наш хлеб, наши дома и наше будущее». Жители страны, вооружившись водяными пистолетами, вышли на улицы с требованием остановить развитие туризма в Испании.

На опубликованных изданием кадрах люди несут плакаты с надписями «Еще одним туристом больше, одним соседом меньше» и «Турист, иди домой».

В нескольких городах Испании прошли массовые протесты против туризма
Общество

В публикации говорится, что испанцы выступают против развития туристического сектора из-за жилищного кризиса и непристойного поведения путешественников.

Подобные акции протеста проходят в Испании регулярно. Последний раз тысячи жителей самых популярных курортов страны вышли на улицы 19 мая 2025 года. Протестующие обвинили туристов в росте цен на жилье, нехватке арендных квартир, загрязнении окружающей среды и давлении на инфраструктуру.

Некоторые отдыхающие признались, что боятся выходить на улицу, опасаясь напряженной атмосферы. Протестующие утверждают, что власти игнорируют их требования, несмотря на прошлогодние демонстрации, и требуют реальных шагов.

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