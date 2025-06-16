В Испании прошли массовые акции протеста против засилья туристов
В Испании прошли массовые акции протеста против неконтролируемого туризма, сообщает издание Catalan News.
Манифестации прошли в Барселоне и других популярных городах 15 июня под лозунгом «Туристы крадут наш хлеб, наши дома и наше будущее». Жители страны, вооружившись водяными пистолетами, вышли на улицы с требованием остановить развитие туризма в Испании.
На опубликованных изданием кадрах люди несут плакаты с надписями «Еще одним туристом больше, одним соседом меньше» и «Турист, иди домой».
В публикации говорится, что испанцы выступают против развития туристического сектора из-за жилищного кризиса и непристойного поведения путешественников.
Подобные акции протеста проходят в Испании регулярно. Последний раз тысячи жителей самых популярных курортов страны вышли на улицы 19 мая 2025 года. Протестующие обвинили туристов в росте цен на жилье, нехватке арендных квартир, загрязнении окружающей среды и давлении на инфраструктуру.
Некоторые отдыхающие признались, что боятся выходить на улицу, опасаясь напряженной атмосферы. Протестующие утверждают, что власти игнорируют их требования, несмотря на прошлогодние демонстрации, и требуют реальных шагов.
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