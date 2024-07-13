На Комендантском проспекте в Петербурге произошла стрельба

Полиция Санкт-Петербурга получила данные о стрельбе на Комендантском проспекте в Приморском районе города, сообщили РБК в пресс-службе управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«На месте происшествия участники конфликта не обнаружены. Сообщений из больниц о пострадавших не поступало», — гсообщили в ведомстве.

Полицейские задержали троих мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения, их проверяют на причастность к конфликту, добавили в МВД.

Очевидцы рассказали «Фонтанке», что примерно в 21:30 по местному времени (совпадает с мск) слышали около 30 выстрелов рядом с остановкой общественного транспорта в районе первого корпуса 66 дома на Комендантском проспекте. По словам свидетелей, спор возник между двумя группами мужчин, некоторые из них были одеты в камуфляж. По информации издания, нападавшие были вооружены пневматическим оружием. Очевидцы сообщили о травматическом.

По данным телеграм-канала Shot, у двоих участников перестрелки были предметы, похожие на автоматы, у одного — пистолет.

В начале июля в московском районе Люблино мужчина открыл стрельбу в ходе драки. Он произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. В результате ЧП никто не пострадал. Телеграм-канал Mash сообщил, что в драке участвовали около 20 мигрантов, несколько человек пострадали.