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На Комендантском проспекте в Петербурге произошла стрельба

Полиция Санкт-Петербурга получила данные о стрельбе на Комендантском проспекте в Приморском районе города, сообщили РБК в пресс-службе управления  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«На месте происшествия участники конфликта не обнаружены. Сообщений из больниц о пострадавших не поступало», — гсообщили в ведомстве.

Полицейские задержали троих мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения, их проверяют на причастность к конфликту, добавили в МВД.

Очевидцы рассказали «Фонтанке», что примерно в 21:30 по местному времени (совпадает с мск) слышали около 30 выстрелов рядом с остановкой общественного транспорта  в районе первого корпуса 66 дома на Комендантском проспекте. По словам свидетелей, спор возник между двумя группами мужчин, некоторые из них были одеты в камуфляж. По информации издания, нападавшие были вооружены пневматическим оружием. Очевидцы сообщили о травматическом.

По данным телеграм-канала Shot, у двоих участников перестрелки были предметы, похожие на автоматы, у одного — пистолет.

В столичном районе Люблино во время драки мужчина открыл стрельбу
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

В начале июля в московском районе Люблино мужчина открыл стрельбу в ходе драки. Он произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. В результате ЧП никто не пострадал. Телеграм-канал Mash сообщил, что в драке участвовали около 20 мигрантов, несколько человек пострадали.

Теги
Санкт-Петербург стрельба ЧП
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