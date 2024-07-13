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Военная операция на Украине ,  
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Группа «Кис-Кис» отвергла обвинения в финансировании ВСУ

Группа «Кис-Кис» назвала дискредитацией обвинения в финансировании ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Музыканты назвали клеветой обвинения в финансировании ВСУ и призывах к протестам против военной операции, и напомнили, что собирали средства для пострадавших в Белгороде и при теракте в «Крокусе»
Участники рок-группы &laquo;Кис-кис&raquo;
Участники рок-группы «Кис-кис» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Участники рок-группы «Кис-кис» никогда и никого не призывали выходить на протесты против военной операции на Украине и не финансировали ВСУ, говорится в официальном обращении музыкантов на их странице во «ВКонтакте».

Артисты отметили, что у подобных обвинений «нет каких-либо доказательств и подтверждений», они направлены «сугубо на дискредитацию группы», «носят характер клеветы» и «вменяют предательство родины». «Несмотря на сложности с нашей концертной деятельностью в нашей стране, мы не живем в Европе, а продолжаем вести свою деятельность (которая возможна и не запрещена законом) в Российской Федерации», — говорится в обращении. Музыканты также добавили, что принимали участие в сборе средств для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» и жителей Белгорода.

Таким образом «Кис-кис» ответили на пост главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в котором она анонсировала обращение в Генпрокуратуру из-за концертов группы в России, «замаскированных под «выставку кошек». По ее словам, музыканты осуждали военную операцию на Украине.

«Кис-кис» — российская группа, основанная в 2018 году в Санкт-Петербурге. В ее состав входят барабанщица Алина Олешева, вокалистка Софья Сомусева, Гитарист Юрий Заслонов и бас-гитарист Сергей Иванов. Музыканты получили широкую известность благодаря альбому «Юность в стиле панк», выступали на фестивале «Нашествие» и в передаче «Вечерний Ургант».

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После начала военной операции на Украине «Кис-кис» отменила запланированный тур по России «по моральным соображениям», об этом сообщалось в ее социальных сетях. Позднее группа принимала участие в музыкальных фестивалях, проводила концерты, однако вновь организовать туры удалось лишь за границей. В декабре 2022 года музыканты сообщили об отмене концерта в Белоруссии «по независящим причинам». Выступления по случаю пятилетия коллектива были проведены в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Грузии, Армении, Сербии и Черногории. Согласно афише на странице группы во «Вконтакте», в октябре запланированы концерты в пяти городах Казахстана.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина рок-группа Санкт-Петербург Генпрокуратура Военная операция на Украине
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