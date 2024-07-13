Группа «Кис-Кис» отвергла обвинения в финансировании ВСУ

Музыканты назвали клеветой обвинения в финансировании ВСУ и призывах к протестам против военной операции, и напомнили, что собирали средства для пострадавших в Белгороде и при теракте в «Крокусе»

Участники рок-группы «Кис-кис» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Участники рок-группы «Кис-кис» никогда и никого не призывали выходить на протесты против военной операции на Украине и не финансировали ВСУ, говорится в официальном обращении музыкантов на их странице во «ВКонтакте».

Артисты отметили, что у подобных обвинений «нет каких-либо доказательств и подтверждений», они направлены «сугубо на дискредитацию группы», «носят характер клеветы» и «вменяют предательство родины». «Несмотря на сложности с нашей концертной деятельностью в нашей стране, мы не живем в Европе, а продолжаем вести свою деятельность (которая возможна и не запрещена законом) в Российской Федерации», — говорится в обращении. Музыканты также добавили, что принимали участие в сборе средств для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» и жителей Белгорода.

Таким образом «Кис-кис» ответили на пост главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в котором она анонсировала обращение в Генпрокуратуру из-за концертов группы в России, «замаскированных под «выставку кошек». По ее словам, музыканты осуждали военную операцию на Украине.

«Кис-кис» — российская группа, основанная в 2018 году в Санкт-Петербурге. В ее состав входят барабанщица Алина Олешева, вокалистка Софья Сомусева, Гитарист Юрий Заслонов и бас-гитарист Сергей Иванов. Музыканты получили широкую известность благодаря альбому «Юность в стиле панк», выступали на фестивале «Нашествие» и в передаче «Вечерний Ургант».