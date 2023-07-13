Какие технические специалисты сейчас востребованы и как ими стать

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Спрос на кадры в реальном секторе экономики России растет — вице-премьер Дмитрий Чернышенко неоднократно подчеркивал важность технических специальностей, и в первую очередь инженеров. В эту сторону стоит смотреть, если хочется выбрать востребованную профессию.

Нехватка технарей

Санкционное давление и ограничение доступа к технологиями спровоцируют необходимость «догонять» показатели за счет ручного труда, а не офисных работников, говорили РБК эксперты. Из-за потребности в импортозамещении нехватка кадров будет наблюдаться прежде всего в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности, отмечал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Если говорить о конкретных специальностях — усилится дефицит станочников широкого профиля, токарей, инженеров», — перечислял Сафонов.

Технические специальности популярны среди выпускников уже сейчас: по данным Минобрнауки, прием в вузы на инженерные специальности в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на направлениях «Машиностроение» (плюс 12%), «Транспортные средства» (плюс 5%) и «Технологические машины и оборудование» (плюс 2%).

Подготовке инженеров в российских вузах Минобрнауки России уделяет особое внимание. В эту сферу входят 23 направления подготовки: от архитектуры и технологий строительства до легкой промышленности: например, в университетах можно изучать приборостроение, ядерную энергетику, ракетно-космическую технику и другие перспективные направления.

На необходимость развития инженерного образования указывал ранее президент Владимир Путин. Еще в октябре 2022 года он заявлял, что поддержка технических, естественнонаучных предметов и методик их преподавания — приоритет для правительства.

Достичь поставленных целей помогает национальный проект «Наука и университеты». Благодаря нему в стране развивается наука: создаются установки класса «мегасайенс», новые молодежные лаборатории, обновляется приборная база научных организаций, строится сеть из 25 современных кампусов — создаются все необходимые условия для занятий научной деятельностью. Такое комплексное развитие научно-образовательного потенциала страны позволит достичь технологического суверенитета.

Помощь в трудоустройстве

В июне 2023 года на помощь учащимся с поиском работы обратил внимание Владимир Путин — он поручил сформировать для вузов и училищ KPI по трудоустройству студентов, а также ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики. В поиске работы помогает и правительство: например, власти выдают работодателям субсидии за наем выпускников.

Одна из возможностей для будущего трудоустройства и получения необходимых навыков — поступление в передовые инженерные школы.

В 2023 году в России открыты 30 передовых инженерных школ в 15 регионах России. Всего в них обучается около 2,4 тыс. человек. Кроме того, подготовка кадров по программам передовых инженерных школ в других университетах за счет применения сетевой формы обучения позволит более чем 5,5 тыс. студентам пройти к 2024 году образовательную программу передовой инженерной школы.

Проект имеет потенциал для масштабирования. Объем средств, привлеченных передовыми инженерными школами на исследования и разработки в интересах бизнеса к 2024 году, составляет более 8,5 млрд руб. В качестве индустриальных партнеров передовых инженерных школ выступает более 150 компаний. Здесь лучшие студенты смогут пройти практику у партнеров, а после выпуска — получить там работу.

Студенты набираются опыта в инженерных школах в течение всего учебного года: в лабораториях, на испытательных площадках и в технопарках. Например, на базе Самарского государственного медицинского университета они разрабатывают первый отечественный портативный кольпоскоп, который диагностирует рак шейки матки. В технологическом университете Казани учащиеся помогают внедрять новые технологии на предприятия с помощью VR-инструментов и 3D и так далее.

Еще одна мера поддержки — федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», который соответствует целям нацпроекта «Наука и университеты». В рамках проекта университеты приглашают экспертов (предпринимателей и представителей компаний): они проводят тренинги, участвуют в стартап-акселераторах, тестируют идеи учащихся. Студенты развивают проекты вместе с менторами.

В 2022 году федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» охватил 72 региона страны. Более 170 тыс. студентов и сотрудников вузов прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и предпринимательских «точках кипения». По программе «Студенческий стартап» отобрана 1 тыс. победителей, каждый из которых получил по 1 млн руб. Открылись 19 вузовских стартап-студий.

Например, системный аналитик и по совместительству студент РАНХиГС Иван Порядин разработал онлайн-платформу «Карьерный навигатор». Благодаря его изобретению каждый, кто задумывается о развитии своей карьеры, получит индивидуальную стратегию на годы вперед. Вся нужная информация обрабатывается и фильтруется с помощью больших данных и математических методов. Сейчас платформа работает в бета-версии для нескольких крупных заказчиков. На первом этапе проект поддержал известный российский банк и предоставил разработчику свою обезличенную базу данных. «Карьерный навигатор» стал победителем конкурса «Студенческий стартап».

Кроме того, Минобрнауки планирует увеличивать целевой набор по инженерным специальностям, что также поможет с трудоустройством.

Ставка на развитие регионов

Одна из программ, реализуемых по национальному проекту «Наука и университеты», — «Приоритет-2030» — рассчитана на то, чтобы студенты, в том числе технических направлений, могли реализовывать свой потенциал в родном регионе.

В рамках «Приоритета-2030» университеты разрабатывают свои программы развития регионов: придумывают, как улучшить их экономику, технологии и инфраструктуру. Например, в Белгородском университете ученые создают специальные виды бетона и цемента, а в Уфимском государственном авиационном техническом университете работают над электрическим самолетом.

Кроме того, вузы, которые участвуют в программе, могут открывать «цифровые кафедры». Там студенты проходят IТ-подготовку и получают дополнительную квалификацию вдобавок к основной профессии.

Всего к 2030 году по всей стране появится более 100 прогрессивных университетов, в рамках которых студенты смогут участвовать в социально-экономическом развитии страны, оставаясь в родном городе. В 2023 году в программе «Приоритет-2030» Минобрнауки России участвуют 132 университета более чем из 50 регионов страны. Из них девять вузов находятся в статусе кандидата. Более 60% всех участников — региональные университеты.

В регионах особенно ощущается нехватка кадров — более 60% компаний и опрошенных граждан отметили дефицит сотрудников в своем городе, следует из доклада Центра стратегических разработок и социологического центра «Платформа» от марта 2023 года. Причем 20% увидели нехватку на всех уровнях. Программа «Приоритет-2030» помогает в решении этой проблемы.

Подача документов онлайн

Какому бы вузу или направлению не отдал абитуриент предпочтение, подавать документы можно через интернет — с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн», который развивается по нацпроекту «Цифровая экономика».

Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, абитуриенту достаточно зайти на портал «Госуслуги» под своей подтвержденной учетной записью. Помимо заявки на поступление через сервис можно узнавать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках, управлять согласием на зачисление и узнавать о зачислении.