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В Нидерландах выявили подвид штамма «омикрон» под названием «кентавр»

Фото: Nicolas Economou / Global Look Press
Фото: Nicolas Economou / Global Look Press

В Нидерландах обнаружили подвид штамма «омикрон» BA.2.75, который получил название «кентавр», сообщает Национальный институт здравоохранения королевства.

«Вариант BA.2.75 выявлен в Нидерландах. Он был обнаружен в образце теста от 26 июня 2022 года в северо-восточной провинции Гелдерланд», — говорится в заявлении института.

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BA.2.75 был впервые обнаружен в нескольких регионах Индии в конце июня. Этот возбудитель COVID-19 намного заразнее предыдущих вариантов. Кроме Индии и Нидерландов «кентавр» также нашли в Австралии, Германии, Великобритании и Канаде. Три случая были обнаружены в США.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что тщательно наблюдают за новым субвариантом. ВОЗ записала новый подштамм в категорию VOC-LUM (вариант, вызывающий опасения и находящийся под наблюдением). В организации отметили, что пока рано говорить о летальных свойствах «кентавра», но вариант ВА.2.75 может быть потенциально опасным.

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Источник: JHU
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Теги
коронавирус омикрон-штамм COVID-19
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