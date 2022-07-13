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Прокуратура проверит сообщения об избиении подростка в детском лагере

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска организовала проверку после публикаций в СМИ и соцсетях сообщений об избиении несовершеннолетней. Об этом говорится на сайте прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска организована проверка по публикации, размещенной в социальных сетях, о причинении телесных повреждений несовершеннолетней девочке сверстниками на территории детского лагеря в Магнитогорске», — говорится в сообщении.

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Речь идет о детском лагере «Уральские зори». Видео инцидента появилось 12 июля в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «Вконтакте». На видео две девушки избивают сверстницу.

В самом лагере заявили, что имена и фамилии участников конфликта установлены. У воспитателей и вожатых взяли объяснительные. Материалы переданы в правоохранительные органы.

«Проводится работа с родителями детей — участников конфликта. Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами и виновные понесут наказание», — говорится в сообщении.

В начале февраля в Крыму завели уголовное дело на 16-летнего подростка, который в компании еще одного несовершеннолетнего пытался задушить школьницу из-за личной неприязни. Когда девочка потеряла сознание, нападавшие испугались и убежали. Против них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство малолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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