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ФСБ задержала «заминировавшего» ТЦ в Екатеринбурге подростка

ТЦ Veer Mall
ТЦ Veer Mall (Фото: veermall.ru)

Силовики задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в рассылке ложных угроз террористического характера в торговые центры Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Помимо ФСБ в операции участвовали отдел «К» и Центр по противодействую экстремизму ГУ МВД.

По данным силовиков, задержанный в декабре 2021 года и январе 2022 года направил подобные сообщения в екатеринбургские ТЦ Veer Mall и «Пассаж», а также в ТЦ «Каменск-Сити молл» в Каменске-Уральском.

«Подросток был вовлечен в деятельность интернет-сообщества, где участники изучали алгоритмы и способы совершения лжеминирования, делились друг с другом результатами своих противоправных действий. В настоящее время гражданин полностью признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — сообщили в ФСБ.

Данная статья предусматривает наказание от штрафа в размере 500–700 тыс. руб. до тюремного заключения на срок до пяти лет. Согласно ст. 20 УК, по обвинению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма уголовная ответственность наступает уже с 14 лет, а не с 16 лет, как по общей норме.

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Фото:Константин Андреев / ТАСС

В марте в Новосибирской области по той же ст. 207 возбудили уголовное дело в отношении подростка, который рассылал сообщения о минировании в новосибирские школы и ТЦ. Как сообщали в региональном ФСБ, подозреваемый отправил более 20 анонимных сообщений с подобными угрозами. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах области утверждал, что с подростком работали «кураторы из недружественных России стран».

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