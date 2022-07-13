СК попросил арестовать экс-замглавы МЧС по делу о превышении полномочий

Андрей Гурович (Фото: ТАСС)

Следственный комитет России попросил арестовать бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

«[В] Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гуровича Андрея Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК», — уточнили в суде.

Экс-заместителю главы МЧС может грозить до десяти лет лишения свободы.

Гуровича задержали в Москве накануне, 12 июля, по подозрению в должностных преступлениях, говорил РБК источник. Чиновник, предположительно, превысил свои полномочия и допустил нарушения при строительстве мобильного инфекционного госпиталя в Иваново, на который выделили 2,5 млрд руб. Также следствие заинтересовалось проектом строительства мобильного госпиталя в Мурманске, где МЧС контролировало целевое расходование средств.

О расследование уголовного дела по ст. 285 УК (Злоупотребление должностными полномочиями) стало известно в январе 2022 года. По нему проходили сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области. По версии следствия, они совершали преступления, когда отслеживали строительство временного инфекционного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией. По словам источника «Коммерсанта», Гурович считается главным фигурантом дела, однако в нем есть и другие установленные и неустановленные лица из числа сотрудников МЧС, которых пока не преследуют.

В январе следователи направили письмо на имя Гуровича, в котором просили его «выделить» представителей МЧС, готовивших необходимые документы и контролировавших расходование бюджетных средств при строительстве госпиталя. Их допросить по уголовному делу в качестве свидетелей.



Также из материалов дела следовало, что контролировать использование бюджетных средств, выделенных на возведение временного госпиталя по поручению правительства должно было МЧС. Документы, относящиеся к проекту, подписали лично Гурович, директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС генерал-лейтенанта Олега Мануйло и еще несколько сотрудников центрального аппарата ведомства.

Читайте на РБК Pro Pro Как искать работу тем, кто достиг потолка Как искать работу тем, кто достиг потолка Инструкции Pro На улице +30 °C: как пережить жару На улице +30 °C: как пережить жару Инструкции Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права Инструкции Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься Инструкции Pro Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее Статьи

Следствие установило, что сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области предоставили в МЧС недостоверные сведения о полном освоении денежных средств и выполнении всех мероприятий по развертыванию инфекционного госпиталя.

Гурович стал замглавы МЧС в июне 2018 года. До этого он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе, в Федеральном казначействе. 25 мая президент России Владимир Путин отправил его в отставку.