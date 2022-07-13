СК попросил арестовать экс-замглавы МЧС по делу о превышении полномочий

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 12 июл, 16:17
Миронов заявил, что Дума рассмотрит только один кадровый вопрос 15 июля Политика, 14:34
Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в ₽323 млн при постройке больницы Политика, 14:32
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 14:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:28
ФРТ отчитался о восстановлении прав почти 25 тыс. дольщиков с начала года Новая экономика, 14:27
Рост пирога. Как великие компании достигают целей и получают прибыль Pro, 14:26
Семак продлил контракт с «Зенитом» Спорт, 14:22
В Стамбуле начались переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну Политика, 14:21
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Стала известна дата боя сына Цзю с чемпионом мира за четыре пояса Спорт, 14:16
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:13
В Волгограде сообщили о первой погибшей женщине-военнослужащей на Украине Политика, 14:10
Аналитики «Донстроя»: в проектах компании продается 14% пентхаусов Москвы Пресс-релиз, 14:07
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 14:05
На ростовского журналиста Резника завели дело по статье о фейках об армии Политика, 14:04
Общество ,  
0 

СК попросил арестовать экс-замглавы МЧС по делу о превышении полномочий

Андрей Гурович
Андрей Гурович (Фото: ТАСС)

Следственный комитет России попросил арестовать бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.

«[В] Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гуровича Андрея Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК», — уточнили в суде.

Экс-заместителю главы МЧС может грозить до десяти лет лишения свободы.

Бывшего замглавы МЧС Гуровича задержали по делу о превышении полномочий
Политика
Андрей Гурович

Гуровича задержали в Москве накануне, 12 июля, по подозрению в должностных преступлениях, говорил РБК источник. Чиновник, предположительно, превысил свои полномочия и допустил нарушения при строительстве мобильного инфекционного госпиталя в Иваново, на который выделили 2,5 млрд руб. Также следствие заинтересовалось проектом строительства мобильного госпиталя в Мурманске, где МЧС контролировало целевое расходование средств.

О расследование уголовного дела по ст. 285 УК (Злоупотребление должностными полномочиями) стало известно в январе 2022 года. По нему проходили сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области. По версии следствия, они совершали преступления, когда отслеживали строительство временного инфекционного госпиталя для больных коронавирусной инфекцией. По словам источника «Коммерсанта», Гурович считается главным фигурантом дела, однако в нем есть и другие установленные и неустановленные лица из числа сотрудников МЧС, которых пока не преследуют.

В январе следователи направили письмо на имя Гуровича, в котором просили его «выделить» представителей МЧС, готовивших необходимые документы и контролировавших расходование бюджетных средств при строительстве госпиталя. Их допросить по уголовному делу в качестве свидетелей.

Также из материалов дела следовало, что контролировать использование бюджетных средств, выделенных на возведение временного госпиталя по поручению правительства должно было МЧС. Документы, относящиеся к проекту, подписали лично Гурович, директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС генерал-лейтенанта Олега Мануйло и еще несколько сотрудников центрального аппарата ведомства.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как искать работу тем, кто достиг потолка
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock На улице +30 °C: как пережить жару
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Кабальная сделка и другие способы рейдерского захвата. Как защититься
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее
Статьи

Следствие установило, что сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области предоставили в МЧС недостоверные сведения о полном освоении денежных средств и выполнении всех мероприятий по развертыванию инфекционного госпиталя.

Гурович стал замглавы МЧС в июне 2018 года. До этого он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе, в Федеральном казначействе. 25 мая президент России Владимир Путин отправил его в отставку.

Теги
арест СК МЧС Андрей Гурович
Материалы по теме
Бывшего замглавы МЧС Гуровича задержали по делу о превышении полномочий
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter