«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ

«Газпром» привлек рекордную сумму в 800 млрд руб. (около €11,4 млрд) на строительство газоперерабатывающего завода в Амурской области. Он позволит монополии зарабатывать на поставках сырья для «Сибура»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Газпром» заключил крупнейшую финансовую сделку в своей истории: компания привлекла проектное финансирование на строительство гигантского (второго в мире по величине) Амурского газоперерабатывающего завода, сообщила монополия. 23 декабря компания заключила комплекс сделок на €11,4 млрд (786 млрд руб).

Средства предоставили 22 банка, среди них европейские, китайские, японские и российские кредитные организации: Intesa, Societe Generale, China Development Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, а также Газпромбанк (60 млрд руб.), Сбербанк, ВТБ. Заемщиком выступила «Газпром переработка Благовещенск», срок исполнения обязательств по сделке — до конца 2036 года.

Cтоимость всего проекта оценивается примерно в €20 млрд, и компания планировала привлечь 70% в виде проектного финансирования (€14 млрд), писал «Интерфакс». РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Монополия планирует запустить шесть технологических линий Амурского ГПЗ проектной мощностью 42 млрд куб. м газа в 2021–2024 годах. Завод расположен около города Свободного в Амурской области на границе с Китаем, здесь из жирного газа, который идет по трубопроводу «Сила Сибири», будут выделяться компоненты для нефтехимии. Это сырье «Газпром» будет продавать Амурскому газохимическому комплексу (ГХК, его планирует построить «Сибур»), а сухой газ поставлять в Китай. В начале 2018 года «Газпром» и «Сибур» подписали договор на поставку около 2 млн т этановой фракции для ГХК, а в сентябре 2019 года — предварительный договор на поставку еще 1,5 млн т сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Амурского ГПЗ.

Амурский ГПЗ строится с 2015 года, до сих пор «Газпром» финансировал его в том числе за счет бридж-кредитов. С 2016 года монополия вложила в проект около 500 млрд руб., или €7,4 млрд. В начале 2019 года готовность завода составляла 30%, говорилось в презентации компании. Строительством завода управляет НИПИГАЗ, который входит в группу «Сибур».