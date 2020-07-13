Боевик открыл огонь и устроил взрыв при задержании в Ростовской области

В Ростовской области раскрыта ячейка запрещенной в России группировки «Исламское государство». Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Видео: ФСБ России

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Главарь группы при попытке задержания открыл огонь по оперативникам из автомата Калашникова, после чего устроил взрыв, в результате которого погиб.

В ячейку входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. По данным спецслужбы, они «готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях».

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