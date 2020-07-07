ФСБ объявила о предотвращении теракта в Астрахани

По данным ФСБ, задержанный мужчина намеревался совершить вооруженное нападение на «административные здания»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Астрахани задержали местного жителя, планировавшего совершить в городе теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону. По данным ведомства, мужчина, являющийся сторонником «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), намеревался совершить вооруженное нападение на «административные здания».

При обыске у астраханца были изъяты переделанный под стрельбу боевыми патронами сигнальный пистолет, магазин к нему, а также патроны и две гранаты.

По данным ФСБ, задержанный также намеревался «вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике».

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт») и ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).