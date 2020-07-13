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Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент заявил о том, что можно добиться большего и ставить перед собой амбициозные цели
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.

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«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс», — сказал глава государства в ходе видеоконференции, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Обеспечение жильем Путин назвал «одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. Отвечая вице-премьеру Марату Хуснуллину, который заявил о том, что к 2026 году жилье смогут получить около 5 млн семей, президент призвал «добиться большего» и «ставить перед собой амбициозные цели».

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Хуснуллин в свою очередь отметил, что для увеличения объема жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год «нужна очень напряженная работа».

Ранее, перечисляя национальные задачи до 2030 года, Путин упоминал в том числе и строительство. При этом он отметил, что хотя действовать в этой сфере нужно энергичней, это не должно идти в ущерб качеству и безопасности. «Создание за несколько недель новых медицинских центров во время эпидемии показывало, что таких результатов можно добиваться», — сказал он.

В мае правительство представило общенациональный план по восстановлению экономики и доходов населения, а среди его основных целей премьер Михаил Мишустин назвал быстрое строительство качественного жилья.

Для поддержки жилищного строительства проект плана предполагает снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам менее чем до 8%, в том числе за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки по 6,5%. Кроме того, Минстрой направит в этом году 30 млрд руб. на завершение строительства проблемных объектов и восстановление прав граждан — участников долевого строительства.

Автор: Артем Филипенок
Теги: строительство, жилье, Марат Хуснуллин
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