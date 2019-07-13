Четверо военных пострадали при пожаре при перекачке топлива под Саратовом

Четверо военных пострадали при пожаре при перекачке топлива под Саратовом

Инцидент произошел в Вольском районе области. Огонь вспыхнул во время перекачки топлива из железнодорожной цистерны в грузовой автомобиль. Военнослужащие получили ожоги

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области / РИА Новости

В результате сильного пожара на станции Сенная в Вольском районе Саратовской области пострадали четверо военнослужащих, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей командования Саратовского гарнизона. Там сообщили, что раненых оперативно доставили в медицинское учреждение.

О состоянии пострадавших поступает противоречивая информация. В командовании гарнизона утверждают, что жизни военнослужащих ничего не угрожает. Между тем издание «Вольск.ру» утверждает, что у одного из пострадавших — 26-летнего сержанта — 100% ожогов тела. Указывается, что его состояние оценивается как критическое, а его сослуживцы находятся в реанимации.

По предварительной информации, пожар начался во время перекачки топлива из железнодорожной цистерны в грузовой автомобиль. Шланг в какой-то момент порвался, после чего бензин по неизвестной пока причине загорелся.

Для тушения привлекался в том числе пожарный поезд, прибывший из Саратова.

По факту случившегося начата проверка.