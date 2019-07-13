Четверо военных пострадали при пожаре при перекачке топлива под Саратовом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 63,60 62,59 EUR Нал. 71,76 70,68 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 11 357,00 -409,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана Общество, 19:19 Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Сочи». Онлайн Спорт, 19:00 В Петербурге задержали подозреваемого в краже кольца и часов на ₽13 млн Общество, 18:56 Зеленский поздравил сидящего в колонии в России Сенцова с днем рождения Общество, 18:52 Поисковики нашли тело последней жертвы аварии на переправе в Туве Общество, 18:49 Четверо военных пострадали при пожаре при перекачке топлива под Саратовом Общество, 18:36 Дубль Бикфалви помог «Уралу» победить «Уфу» в матче чемпионата России Спорт, 18:32 Что означало название первого советского дизеля «Коджу» РБК и Peugeot, 18:29 Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге Бизнес, 18:28 В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих Общество, 18:25 Ученик сообщил о смерти поэта-шестидесятника Виктора Сосноры Общество, 18:13 Запущенная «Протоном-М» обсерватория «Спектр-РГ» вышла на орбиту Общество, 18:10 Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1» Спорт, 17:47 Лидер оппозиции Турции поддержал закупку Анкарой комплексов С-400 Политика, 17:44
Общество ,  
0 
Четверо военных пострадали при пожаре при перекачке топлива под Саратовом
Инцидент произошел в Вольском районе области. Огонь вспыхнул во время перекачки топлива из железнодорожной цистерны в грузовой автомобиль. Военнослужащие получили ожоги
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области / РИА Новости

В результате сильного пожара на станции Сенная в Вольском районе Саратовской области пострадали четверо военнослужащих, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителей командования Саратовского гарнизона. Там сообщили, что раненых оперативно доставили в медицинское учреждение.

О состоянии пострадавших поступает противоречивая информация. В командовании гарнизона утверждают, что жизни военнослужащих ничего не угрожает. Между тем издание «Вольск.ру» утверждает, что у одного из пострадавших — 26-летнего сержанта — 100% ожогов тела. Указывается, что его состояние оценивается как критическое, а его сослуживцы находятся в реанимации.

Общество
СК опубликовал видео с места пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

По предварительной информации, пожар начался во время перекачки топлива из железнодорожной цистерны в грузовой автомобиль. Шланг в какой-то момент порвался, после чего бензин по неизвестной пока причине загорелся.

Для тушения привлекался в том числе пожарный поезд, прибывший из Саратова.

По факту случившегося начата проверка.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Саратов, Пожар
Материалы по теме
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter