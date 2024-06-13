Путин дал старт пуску коллайдера NICA в Дубне

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Президент Владимир Путин дал старт по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне, передает пресс-служба Кремля.

Запуск знаменует собой подготовку к началу международной программы исследований на комплексе, который намечен на середину 2025 года, передает ТАСС.

Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжелых ионов комплекса.

NICA – это новый ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований с целью изучения свойств плотной барионной материи. После запуска коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную плазму (КГП).

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