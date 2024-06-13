Суд в Петербурге заочно рассмотрит дело об убийстве Игоря Талькова

Обвиняемый в убийстве Талькова в 1992 году скрылся в Израиле, следствие завершено, приняты «исчерпывающие меры» к розыску и экстрадиции Валерия Шляфмана, сообщили в Генпрокуратуре. В результате суд заочно рассмотрит дело

Игорь Тальков (Фото: Юрий Желудев / Global Look Press)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова из-за невозможности участия обвиняемого — концертного директора певца Валерия Шляфмана, заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что все следственные действия выполнены, а также приняты «исчерпывающие меры» к розыску и экстрадиции Шляфмана. «Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. В соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Игорь Тальков выступал в музыкальных группах в качестве гитариста, барабанщика и клавишника. Широкую известность в 1987 году ему принесло исполнение песни «Чистые пруды». После этого музыкант создал группу «Спасательный круг». В дни «августовского путча» в 1991 году он выступал с концертом в Санкт-Петербурге.

Талькова убили в октябре 1991 года во время концерта во дворце спорта «Юбилейный». Тогда возник конфликт между ним и командой певицы Азизы из-за смены очередности выступления артистов. Охранника Азизы Игоря Малахова не пустили в гримерную Талькова, в результате чего он достал оружие и в коридоре завязалась хаотичная перестрелка. По версии следствия, Шляфман попытался застрелить Малахова «из-за неприязненного отношения», но тот увернулся, и смертельное ранение получил Тальков.

Концертный директор певца скрылся в Израиле в 1992 году, из-за чего производство по уголовному делу было приостановлено. Его возобновили в 2018 году благодаря изменениям в законодательстве и судебной практике. В Генпрокуратуре добавили, что в ходе изучения дела были проанализированы допросы свыше 150 свидетелей, в том числе артистов, работников «Юбилейного» и сотрудников правоохранительных органов, присутствующих на месте убийства Талькова.

Шляфману заочно предъявили обвинения по п. «д» ст. 102 и ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство и покушение на него при отягчающих обстоятельствах, совершенные способом, опасным для жизни многих людей). В январе 2022 года его заочно заключили под стражу.