Депутат Госдумы Езубов попал в больницу после ДТП под Истрой

Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП под Истрой

В результате аварии, произошедшей в деревне Обушково, пострадали два человека — депутат Езубов и водитель второго авто. Они оба находятся в больнице

Алексей Езубов (Фото: duma.gov.ru)

Две иномарки столкнулись в среду в городском округе Истра, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. По данным телеграм-канала Baza и агентства «РИА Новости», в одной из них был депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Езубов.

Как уточнили в подмосковном управлении МВД, авария произошла 12 июня примерно в 14:10 в деревне Обушково.

По информации канала Baza, свидетелями ДТП с «Мерседесом» Езубова стали несколько человек, которые оказали ему первую помощь. Сейчас он в Красногорской районной больнице с травмами головы и ушибами.

По данным источника «РИА Новости», водитель второго автомобиля также попал в больницу.

Езубов избран в Госдуму восьмого созыва в 2021 году. По данным из его декларации о доходах на тот год, на него записан Lexus LS-460. По сведениям за 2019 год, его супруга владела Mercedes Benz E280 4M, а также Lexus RX и Nissan Qashqai 2.0.