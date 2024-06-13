На ингушского боевика завели новое дело из-за батальона на Украине

Ингушского боевика Белхароева, занимавшегося контрабандой оружия, теперь обвиняют в участии в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании. На Украине он воюет в батальоне им. Джохара Дудаева

Ильяс Белхароев (Фото: Ильяс Белхароев / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В отношении ингушского боевика Ильяса Белхароева возбудили уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, которое действует против России на Украине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе, до 15 лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании, также до 15 лет лишения свободы). Это уже второе дело против Белхароева, первое заведено по ст. 205 (теракт) и ст. 226.1 УК (контрабанда оружия).

Подозреваемый — участник боевого крыла группы последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (признано в России террористической организацией и запрещено). В 2015-м фигурант уехал на Украину, в 2021 году вступил там в добровольческий батальон имени Джохара Дудаева (состоит в основном из выходцев из Чечни). Белхароев участвовал в финансовом и ресурсном обеспечении подразделения, полагает следствие.

Батальон назван в честь лидера чеченских сепаратистов, провозгласившего в 1991 году Чеченскую Республику Ичкерия. В 1996 году российские спецслужбы ликвидировали Дудаева. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что батальон нужно уничтожить.

Первое дело против боевика связано с незаконными поставками оружия. Он вместе с сообщниками организовал переправку пистолетов из Таиланда, а затем с Украины в Россию. В частности, в королевстве оружие покупали через работавших в ночных клубах проституток, которые договаривались о покупках с клиентами. Оружие разбирали, детали прятали в электроприборы, которые по почте доставляли в страну.

Один из поставленных по этой схеме пистолетов Glock, как писал «Коммерсантъ», был использован при убийстве в ноябре 2019 года начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата, врача Абдулахмеда.