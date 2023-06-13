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Окружить заботой: где и как в Москве учат навыкам профессионального ухода

Фото: пресс-служба комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба комплекса соцразвития Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 июня открыл первый в России образовательный комплекс по обучению практическим навыкам профессионального ухода за людьми, нуждающимися в круглосуточной поддержке. Речь идет о симуляционном центре на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра в Юго-Восточном административном округе столицы. В социальном учреждении будут разрабатывать и внедрять новые технологии и подходы в работе с людьми старшего поколения, а также обучать сотрудников социальных домов, соцработников и москвичей, которые ухаживают за своими близкими самостоятельно.

Открытие нового центра состоялось в преддверии дня социального работника, который ежегодно отмечается 8 июня. «Последние несколько лет социальная служба динамично развивается. Главными постулатами работы становятся проактивный, адресный и индивидуальный подход. Позитивные изменения системы требуют высоких профессиональных знаний, и регулярного переобучения, и повышения квалификации сотрудников», — заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Что собой представляет новый центр

В трех жилых корпусах центра смогут жить и проходить социальную реабилитацию 518 человек, нуждающихся в особом уходе. Жилые корпуса адаптированы для проживания маломобильных граждан, для них тут есть все условия: доступная среда, комнаты с функциональной мебелью и вспомогательными средствами для обеспечения безопасности специалиста, осуществляющего уход. В зданиях оборудованы душевые, медицинские блоки, а также мастерские — для досуга, общения, укрепления навыков самообслуживания, когнитивных функций.

В симуляционном центре площадью более 1 тыс. кв. м воссозданы реальные условия для ухода за пожилыми и людьми с ментальными особенностями. Сотрудники центра на практике учат, как правильно кормить, общаться и перемещать людей с инвалидностью, а также научат подбирать технические средства реабилитации.

«Ощущения от нового симуляционного центра — будто попал в будущее. Центр устроен именно так, как должна выглядеть современная система ухода. Радует, что здесь будут обучать навыкам, коммуникации с людьми с деменцией и другими патологиями. Все построено на уважении, а на первое место сейчас ставится человек и его потребности», — поделилась своими впечатлениями от нового центра президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина.

Интерьеры Научно-практического геронтопсихиатрического центра Интерьеры Научно-практического геронтопсихиатрического центра Интерьеры Научно-практического геронтопсихиатрического центра Интерьеры Научно-практического геронтопсихиатрического центра Интерьеры Научно-практического геронтопсихиатрического центра Интерьеры Научно-практического геронтопсихиатрического центра

Почему важно учиться профессиональному уходу

По данным комплекса соцразвития Москвы, в городской системе социальной защиты работают более 40 тыс. сотрудников, около 3 тыс. из них — помощники по уходу и сиделки в городских домах-интернатах, еще порядка 5 тыс. — социальные работники в надомной службе. «Это те люди, которые обеспечивают заботу и уход за горожанами, которые наиболее нуждаются в поддержке, — пожилыми, людьми с инвалидностью, когнитивными нарушениями и ментальными особенностями. Важно, чтобы уход соответствовал современным стандартам, был профессиональным и безопасным», — подчеркнула вице-мэр Анастасия Ракова.

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У семей большой запрос на поддержку и маршрутизацию, потому что, когда приходит деменция, люди не знают, что им делать, добавляет Александра Щеткина из фонда «Альцрус». Эксперт уверена, что в подобных учреждениях есть большая потребность: «Людям нужно рассказывать, как ухаживать за человеком, что собой представляет болезнь, что делать и чего ожидать. Поэтому очень радует, что появляется больше таких возможностей для семей».

С ней согласна директор благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина: «Мы понимаем, сколько в Москве семей, где пожилые люди страдают от болезни Альцгеймера и других проявлений, которые приводят к деменции, и понимаем, насколько тяжело этим семьям справляться в одиночку. И если постепенно эти семьи обретут поддержку — это очень большой шаг вперед».

Чему будут обучать в симуляционном центре

Обучение в Центре проводится по тематическим зонам: «движение», «гигиена», «забота», «безопасность» и «уважение». Сотрудники центра объяснят, как правильно подобрать технические средства реабилитации (ходунки, инвалидные коляски и пр.), как правильно кормить, общаться, помогать с передвижением инвалидам и многое другое. Обучение проводится по модульной программе — для каждого слушателя в зависимости от его потребностей разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут.

«Важно было увидеть большой центр для обучения работников, но в нем же все сделано для того, чтобы помочь и родственникам, — продолжает Елизавета Олескина из фонда «Старость в радость». — Кроме бытовых вещей много внимания уделяется и психологической поддержке, а это возможность почувствовать, что ты не один на один с бедой».

Кроме того, в центре предусмотрены восемь программ по повышению квалификации. Среди них — базовые навыки помощника по уходу, инфекционная безопасность и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, оказание первой помощи и другие. Для слушателей центра разработан также тренинг для улучшения навыка перемещения маломобильных граждан. По завершении любого из курсов и тренингов слушатель получает соответствующее удостоверение.

В перспективе центр станет методической базой по изучению вопросов геронтопсихиатрии и геронтологии, включая разработку и внедрение новых технологий гериатрического ухода и социальной реабилитации пожилых людей. В планах — сотрудничество с Российским национальным исследовательским медицинским университетом (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова при участии главного внештатного специалиста-гериатра депздрава столицы Надежды Рунихиной.

В Москве происходят важные преобразования, и одно из них — создание нового симуляционного центра, говорит Надежда Рунихина: «Новый центр соответствует всем требованиям современного образования, оснащен самыми передовыми технологиями в области организации помощи. Это говорит о том, что система активно развивается, набирает обороты в том, чтобы предоставлять более качественную помощь пациентам».

Где еще в Москве обучают профессиональному уходу

Помимо открытого на днях симуляционного центра в столице действуют:

  • 11 учебных симуляционных классов на базе социальных домов и геронтологических центров;
  • три центра компетенций по разработке и внедрению новых правил и стандартов;
  • одна школа родственного ухода для обучения самих москвичей уходу за маломобильными родственниками;
  • а также зона адаптации в едином центре поддержки для участников военной операции на Украине и членов их семей.
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