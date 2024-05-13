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В Архангельске загорелся стоящий на ремонте теплоход «Ломоносов»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Архангельске произошел пожар на находящемся на ремонте теплоходе «Ломоносов», сообщили РБК в пресс-службе МЧС Архангельской области

«Поступило сообщение о пожаре на теплоходе «М.В. Ломоносов». Судно в сухом доке», — говорится в сообщении.

Площадь пожара на верхней палубе составляет 936 кв.м, информации о пострадавших не поступало.

Материал дополняется.

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