В Тольятти загорелся прогулочный теплоход

МЧС: в Тольятти у причала загорелся прогулочный теплоход

Video

Прогулочный теплоход загорелся у причала в Тольятти, сообщила пресс-служба МЧС Самарской области.

О возгорании в ведомство сообщили около 10:00 (9:00 мск) 8 апреля. «В машинном отделении прогулочного судна «Империя» сильное задымление», — уточнили в ведомстве, не назвав точную площадь пожара. Возгоранию присвоили второй из пяти возможных рангов.

По данным МЧС, никто не пострадал, эвакуация не проводилась. В тушении участвуют 61 специалист и 18 единиц техники.

Накануне, 7 апреля, во Владивостоке вспыхнул пожар на судне снабжения «Катерина Великая». Один человек погиб, троих доставили в больницу. В результате возгорания оказалось повреждено технологическое помещение на площади около 50 кв. м, сообщили в МЧС.