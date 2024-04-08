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В Тольятти загорелся прогулочный теплоход

МЧС: в Тольятти у причала загорелся прогулочный теплоход

В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
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Прогулочный теплоход загорелся у причала в Тольятти, сообщила пресс-служба МЧС Самарской области.

О возгорании в ведомство сообщили около 10:00 (9:00 мск) 8 апреля. «В машинном отделении прогулочного судна «Империя» сильное задымление», — уточнили в ведомстве, не назвав точную площадь пожара. Возгоранию присвоили второй из пяти возможных рангов.

По данным МЧС, никто не пострадал, эвакуация не проводилась. В тушении участвуют 61 специалист и 18 единиц техники.

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Накануне, 7 апреля, во Владивостоке вспыхнул пожар на судне снабжения «Катерина Великая». Один человек погиб, троих доставили в больницу. В результате возгорания оказалось повреждено технологическое помещение на площади около 50 кв. м, сообщили в МЧС.

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Теги
Самарская область Тольятти Пожар теплоход МЧС
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