В МИРЭА второй раз с начала года перешли на удаленку из-за кори
В российском технологическом университете МИРЭА в Москве перешли на дистанционное обучение из-за выявленного случая кори у студента, сообщили РБК в пресс-службе университета.
«В период с 14 по 24 мая занятия со студентами программ высшего образования, а также прохождение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся во всех кампусах РТУ МИРЭА будут проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — рассказали в университете, заверив, что на качество обучения этот формат не повлияет.
В МИРЭА уточнили, что в университете 3 мая был зафиксирован единичный случай заболевания корью. Занятия со студентами Колледжа программирования и кибербезопасности будут проводиться в очном формате.
В феврале кампус РТУ МИРЭА на проспекте Вернадского также перевели на дистант из-за кори у студента. 10 и 12 числа студенты обучались удаленно, с 13 февраля занятия возобновились в очном формате.
В январе Роспотребнадзор ограничил посещение одного из корпусов РУДН без справки о прививке от кори. Такое решение приняли после того, как корь выявили у одного из студентов вуза.
Как в Кремле объяснили назначение Андрея Белоусова министром обороны
Полный список предложенных Путиным кандидатур на посты глав силовых ведомств
Зеленский признал продвижение российских войск на харьковском направлении
Губернатор Гладков рассказал о ситуации на месте обрушения в Белгороде
МЧС показало кадры работ на месте обрушения подъезда в Белгороде
Момент обрушения крыши дома в Белгороде попал на видео
Украина пригласила Польшу поучаствовать в «большой приватизации»
Мишустин внес в Госдуму кандидатуры нового состава правительства
Как раcсчитать размер будущей пенсии по старости? Важная формула
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа