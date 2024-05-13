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В МИРЭА второй раз с начала года перешли на удаленку из-за кори

Кампус МИРЭА снова перешел на дистант из-за кори
Почти все кампусы РТУ МИРЭА в Москве перешли на дистанционное обучение с 14 по 24 мая из-за заболевшего корью студента. В феврале по той же причине на дистант уходил корпус на проспекте Вернадского
Фото: mirea.ru
Фото: mirea.ru

В российском технологическом университете МИРЭА в Москве перешли на дистанционное обучение из-за выявленного случая кори у студента, сообщили РБК в пресс-службе университета.

«В период с 14 по 24 мая занятия со студентами программ высшего образования, а также прохождение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся во всех кампусах РТУ МИРЭА будут проводиться с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — рассказали в университете, заверив, что на качество обучения этот формат не повлияет.

В МИРЭА уточнили, что в университете 3 мая был зафиксирован единичный случай заболевания корью. Занятия со студентами Колледжа программирования и кибербезопасности будут проводиться в очном формате.

В кампусе МИРЭА из-за кори перешли на дистанционное обучение
Общество
Фото:mirea.ru

В феврале кампус РТУ МИРЭА на проспекте Вернадского также перевели на дистант из-за кори у студента. 10 и 12 числа студенты обучались удаленно, с 13 февраля занятия возобновились в очном формате.

В январе Роспотребнадзор ограничил посещение одного из корпусов РУДН без справки о прививке от кори. Такое решение приняли после того, как корь выявили у одного из студентов вуза.

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