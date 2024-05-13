В Испании выявили десятки случаев крысиного гепатита у людей

Речь идет о крысином гепатите типа Е, его вызывает вирус Rocahepevirus ratti. Масштаб заболеваемости до конца не ясен, однако исследования показали, что в Испании ежегодно регистрируют около 100 новых случаев, пишет El Pais

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Исследователи из Кордовы впервые в мире выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом, передает El Pais со ссылкой на ученых.

Речь идет о крысином гепатите типа Е, впервые выявленном у человека в Гонконге в 2018 году, уточняет издание. Заболевание вызывает вирус Rocahepevirus ratti (RHEV).

По оценке ученых, около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя. Пока у специалистов нет четкого представления, каким образом заболевание передается от грызуна к человеку. Масштаб заболеваемости также неясен, хотя исследования показывают, что в Испании каждый год регистрируют около сотни случаев, отмечает газета.

«Мы столкнулись с неизвестной новой болезнью», — сказал El Pais исследователь Кордовского биомедицинского исследовательского института имени Маймонида (Imibic), специалист по гепатитам Антонио Риверо Хуарес.

Он уточнил, что ученые проводят исследования сразу по нескольким направлениям, чтобы получить сведения об истинном масштабе распространения заболевания, а также данные о клинических случаях и формах проявления болезни. «Впереди нас ждет много работы», — считает Риверо Хуарес.

На исследование Imibic был выделен грант в размере €30 тыс. ($32,4 тыс.). В нем примут участие больницы и исследовательские центры из Великобритании, Швеции, Италии, Венгрии, Румынии, Турции и самой Испании, пишет El Pais. Целью, в частности, будет оценка масштабов заболеваемости в этих странах.

Гепатит — это группа воспалительных заболеваний печени. Их могут вызывать пять вирусов инфекционного гепатита (A, B, C, D, E), а также повреждения печени, связанные с отравлениями, приемом гепатотоксичных лекарств или болезнями других органов. Гепатит E вызывает вирус HEV. Это единственная разновидность гепатита, заразиться которой человек может от животного, в том числе от крысы. Вирус чаще всего передается через зараженную фекалиями воду и немытые руки, а также через употребление зараженных продуктов: сырых или плохо приготовленных свинины, оленины и моллюсков. Гепатит E — самый распространенный в мире. По оценке ВОЗ, им болеют или переболели около трети всех людей на планете. Острая фаза заболевания чаще всего протекает бессимптомно, за исключением редких случаев.

Вирус крысиного гепатита впервые выявили в 2010 году в Германии. Изначально считалось, что он не передается человеку, однако в 2018 году в Гонконге был зарегистрирован первый случай заражения у 56-летнего мужчины, которому произвели пересадку печени.