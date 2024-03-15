В США одобрили первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый препарат для лечения серьезного заболевания печени — неалкогольного стеатогепатита.
Препарат под названием Rezdiffra выпускает фармкомпания Madrigal Pharmaceuticals. Лекарство уменьшает рубцевание и накопление жира в печени за счет воздействия на рецептор гормона щитовидной железы, что и является причиной возникновения неалкогольного стеатогепатита.
У медикамента есть побочные эффекты — тошнота и диарея. Препарат может иметь токсичное воздействие на печень и желчный пузырь. Лекарство не рекомендуют применять пациентам с декомпенсированным циррозом печени.
В США от неалкогольного стеатогепатита страдают 6–8 млн человек.
Препарат зарегистрирован в рамках программы ускоренного утверждения, которая позволяет ранее одобрять препараты для лечения серьезных состояний. Процедура требует провести 54-месячное исследование, которое сейчас продолжается, для полной оценки эффекта лечения.
Неалкогольный стеатогепатит возникает из-за воспаления печени вследствие накопления избыточного количества липидов в органе. Впоследствии на нем появляются рубцы, печень перестает функционировать, что может привести к смерти.
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