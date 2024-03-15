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В США одобрили первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита

FDA: в США одобрили первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита
Фото: Abid Katib / Getty Images
Фото: Abid Katib / Getty Images

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый препарат для лечения серьезного заболевания печени — неалкогольного стеатогепатита.

Препарат под названием Rezdiffra выпускает фармкомпания Madrigal Pharmaceuticals. Лекарство уменьшает рубцевание и накопление жира в печени за счет воздействия на рецептор гормона щитовидной железы, что и является причиной возникновения неалкогольного стеатогепатита.

У медикамента есть побочные эффекты — тошнота и диарея. Препарат может иметь токсичное воздействие на печень и желчный пузырь. Лекарство не рекомендуют применять пациентам с декомпенсированным циррозом печени.

В США от неалкогольного стеатогепатита страдают 6–8 млн человек.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Препарат зарегистрирован в рамках программы ускоренного утверждения, которая позволяет ранее одобрять препараты для лечения серьезных состояний. Процедура требует провести 54-месячное исследование, которое сейчас продолжается, для полной оценки эффекта лечения.

Неалкогольный стеатогепатит возникает из-за воспаления печени вследствие накопления избыточного количества липидов в органе. Впоследствии на нем появляются рубцы, печень перестает функционировать, что может привести к смерти.

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