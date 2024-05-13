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Общество ,  
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Суд в Москве запретил объявления о вакансиях «для славян»

Суд заключил, что такие объявления нарушают интересы общества и государства. Это не первое подобное решение: в январе Дорогомиловский суд запретил распространять три публикации с вакансиями «только для славян»
Фото: IMAGO / ТАСС
Фото: IMAGO / ТАСС

Солнцевский районный суд Москвы запретил распространение размещенных в интернете объявлений о вакансиях «для славян», сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд рассмотрел несколько вакансий, одна из них была размещена в мае 2022 года, работодатель искал модель для рекламной съемки.

Суд установил, что подобные объявления незаконны и противоречат основам правопорядка, нарушают общественные и государственные интересы. Действия лиц, которые разместили такую информацию, являются противоправными, за них можно получить уголовное наказание, предупредили в пресс-службе московских судов.

В январе Дорогомиловский суд Москвы признал запрещенными к распространению три публикации в соцсети «ВКонтакте» с вакансиями «только для славян». На тех объявлениях предлагалась работа на стройке, в пекарне и магазине одежды, и при этом соискатель должен был быть славянином.

Суд в Москве запретил публикации о вакансиях «только для славян»
Общество
Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Ст. 136 УК (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) предусматривает наказание за дискриминацию гражданина из-за его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или социальным группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Под дискриминацией законодательством понимается нарушение прав, свобод и законных интересов человека. Максимальное наказание за преступление по этой статье пять лет лишения свободы.

База объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН запретила использовать формулировки, которые содержат прямую или косвенную дискриминацию по расовым и этническим признакам, с февраля 2022 года.

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Теги
Георгий Смирнов
запрет суд вакансии дискриминация
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