Суд в Москве запретил публикации о вакансиях «только для славян»
Дорогомиловский суд Москвы признал запрещенными к распространению три публикации в соцсети «ВКонтакте» с вакансиями «только для славян», сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Три публикации, ссылки на которые приводит суд, размещены в профильных сообществах во «ВКонтаке». В объявлениях предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды, при этом соискатель должен был быть славянином.
«По версии следствия, в данных объявлениях выявлена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку», — говорится в публикации.
По информации телеграм-канала «Осторожно новости», публикации признали пропагандой экстремизма.
При этом самое «свежее» из трех попавших под запрет объявлений было размещено в декабре 2022 года.
В российском УК есть ст. 136 «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». Она предусматривает наказание за дискриминацию гражданина из-за его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а также других факторов лицом с использованием своего служебного положения.
Под дискриминацией понимается нарушение прав, свобод и законных интересов человека. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы
С февраля 2022 года онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН запретила использовать формулировки, содержащие прямую или косвенную дискриминацию по расовым и этническим признакам. Представитель ЦИАН в разговоре с РБК исключил введение платы для размещения объявлений о сдаче жилья «только славянам».
По подсчетам сервиса The Meters, в марте 2021 года каждый шестой собственник в Москве и Санкт-Петербурге готов был сдавать жилье «только славянам».