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Общество ,  
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Суд в Москве запретил публикации о вакансиях «только для славян»

Суд в Москве признал запрещенными три поста во «ВКонтакте» из-за дискриминации
Вакансии «только для славян» признали запрещенными к распространению из-за дискриминации по национальному признаку. В России она уголовно наказуема. Максимальное наказание по статье о дискриминации — пять лет лишения свободы
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Дорогомиловский суд Москвы признал запрещенными к распространению три публикации в соцсети «ВКонтакте» с вакансиями «только для славян», сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Три публикации, ссылки на которые приводит суд, размещены в профильных сообществах во «ВКонтаке». В объявлениях предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды, при этом соискатель должен был быть славянином.

«По версии следствия, в данных объявлениях выявлена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку», — говорится в публикации.

По информации телеграм-канала «Осторожно новости», публикации признали пропагандой экстремизма.

При этом самое «свежее» из трех попавших под запрет объявлений было размещено в декабре 2022 года.

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Фото:Дмитрий Часовитин / Global Look Press

В российском УК есть ст. 136 «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». Она предусматривает наказание за дискриминацию гражданина из-за его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а также других факторов лицом с использованием своего служебного положения.

Под дискриминацией понимается нарушение прав, свобод и законных интересов человека. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы

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ЦИАН запретит сдавать жилье «только славянам»
Общество
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

С февраля 2022 года онлайн-платформа объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН запретила использовать формулировки, содержащие прямую или косвенную дискриминацию по расовым и этническим признакам. Представитель ЦИАН в разговоре с РБК исключил введение платы для размещения объявлений о сдаче жилья «только славянам».

По подсчетам сервиса The Meters, в марте 2021 года каждый шестой собственник в Москве и Санкт-Петербурге готов был сдавать жилье «только славянам».

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София Шошина София Шошина
дискриминация ВКонтакте суд
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