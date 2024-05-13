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WP сообщила о рекордном росте уровня углекислого газа в атмосфере

WP: обсерватория на Мауна-Лоа зафиксировала рекордный рост углекислого газа
Средняя концентрация CO2 в атмосфере Земли выросла с 315 ppmv в 1958 году до более 420 ppmv в 2023-м и продолжает стремительно расти. Климатолог из США предупредила, что для нормализации показателя потребуется больше двух столетий
Фото: Christian Vorhofer / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Christian Vorhofer / imagebroker.com / Global Look Press

Уровень углекислого газа на планете в марте был на 4,7 ppmv (объемной доли CO2 в атмосфере) выше, чем годом ранее, это самый большой годовой скачок, который был зафиксирован погодной обсерваторией на Мауна-Лоа, передает The Washington Post. В период с января по апрель его концентрация росла быстрее, чем за первые четыре месяца любого другого года.

Издание пишет, что недавнее увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере превысило рекордный показатель 2016 года и, вероятно, служит «зловещим» сигналом о провале усилий по сокращению глобальных выбросов парниковых газов и ущерба, который они наносят климату Земли.

«Уровень CO2 в атмосфере не только продолжает повышаться, но и увеличивается все быстрее и быстрее», — заявила Арлин Эндрюс, климатический аналитик Лаборатории глобального мониторинга Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). По ее словам, потребуется около четырех десятилетий, чтобы остановить ежегодный рост концентрации углекислого газа, даже если все выбросы начнут сокращаться уже сейчас. Круговорот углерода на Земле находится далеко за пределами своего естественного равновесия — растения, почвы и океаны будут выделять дополнительные объемы CO2 в ответ на любое сокращение выбросов человеком, предупреждает Эндрюс.

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Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Погодная обсерватория располагается у вершины вулкана Мауна-Лоа на острове Гавайи и входит в NOAA. Данные с Мауна-Лоа используются для построения кривой Килинга — графика, на котором в реальном времени отображается концентрация углекислого газа в атмосфере. Показатель отслеживает Институт океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Изменения кривой Килинга показывают устойчивый рост средней концентрации CO2 в атмосфере. В 1958 году показатель составлял 315 ppmv и преодолел порог в 400 ppmv в 2013 году. В 2023-м он превысил 420 ppmv. По мнению Эндрюс, чтобы концентрация углекислого газа вновь упала ниже 400 ppmv, потребуется более двух столетий, даже если антропогенные выбросы удастся сократить почти до нуля к концу этого столетия.

Наиболее сильное проявление климатического эффекта Эль-Ниньо (феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более, чем на 3°C) в 2023 году является основной причиной такого всплеска уровня углекислого газа, которая повлияла на общую тенденцию роста мировых выбросов СО2, пишет WP.

Такой резкий скачок не удивителен, так как «мы сжигаем больше ископаемого топлива, чем когда-либо», — пояснил Ральф Килинг, директор программы по выбросам углекислого газа в Институте Скриппса.

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Теги
Георгий Смирнов
глобальное потепление изменение климата углекислый газ вредные выбросы рекорд
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