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На актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке

NYP: 66-летний актер Стив Бушеми попал в больницу после нападения в Нью-Йорке
На 66-летнего актера напали во время прогулки по Манхэттену в Нью-Йорке, по словам представителя Бушеми, он «в порядке». По данным NYP, у Бушеми опухли лицо и левый глаз, его доставили в больницу, нападавший не найден
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Актер Стив Бушеми подвергся нападению во время прогулки в центре Манхэттена в Нью-Йорке, рассказал его пресс-секретарь The New York Post. Источники газеты в правоохранительных органах уточнили, что это произошло на прошлой неделе, у актера после нападения опухли лицо и левый глаз, его доставили в больницу.

«С ним все в порядке, и он ценит все добрые пожелания, хотя он невероятно огорчен, что это случилось с ним, когда он гулял по улицам Нью-Йорка», — говорится в заявлении пресс-секретаря 66-летнего актера.

По словам источников NYP в полиции, нападавший скрылся и до сих пор не найден. Полиция Нью-Йорка опубликовала фотографию предполагаемого нападавшего: это чернокожий мужчина с седой бородой в черной бейсболке, синей футболке и черных спортивных штанах.

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Издание отмечает, что это не первый случай неспровоцированного нападения в центре Нью-Йорка в этом году, а Бушеми оказался вторым с начала 2024-го актером из сериала HBO «Подпольная империя», попавшим под атаку. 31 марта 55-летнего Майкла Стулбарга, сыгравшего Арнольда Ротштейна, ударили сзади камнем по шее, когда он вышел на пробежку. За это был арестован 27-летний «бродяга-психопат» Ксавьер Исраэль, которого в 2022 году задерживали за нападение и грабеж. Стулбарг погнался за нападавшим, которого задержали полицейские. дежурившие у российского консульства.

Стив Бушеми сыграл в «Подпольной империи» Эноха «Наки» Томпсона. За эту роль он получил «Золотой глобус». Среди других работ актера роли в фильмах «Бешеные псы», «Фарго», «Большой Лебовски», «Криминальное чтиво», сериалах «Чудотворцы» и «Клан Сопрано».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Нью-Йорк нападение актер
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