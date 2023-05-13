В Петербурге задержали священника за попытку похищения мужа прихожанки

Василий Бойко (Фото: Церковь св. Иерофея Епископа Афинского)

В Петербурге задержали настоятеля храма за попытку заплатить за похищение и избиение человека, сообщает 47news.

Как сообщает издание, полицейские разыграли роль похитителей перед священнослужителем. Они поймали его с поличным и получили деньги за похищение мужа женщины, с которой у настоятеля был роман.

Муж писал на священнослужителя жалобы в Епархию. Как сообщает 47news, он развелся с женой после ее романа.

Baza назвал имя священника — Василий Бойко, который является настоятелем церкви Святого Великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка на Обводном канале. По данным телеграм-канала, он попытался заказать похищение и избиение мужа прихожанки за 60 тыс. руб. «Фонтанка» также сообщает, что задержанного зовут Василий Бойко. Помимо этого, издание утверждает, что потерпевший входит в совет церкви Святого великомученика.

Настоятель, как утверждает 47news, признал вину и раскаялся. РБК направил запрос в управление СК по Санкт-Петербургу.