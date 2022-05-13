В центре Иркутска загорелся объект культурного наследия

Загорелась неэксплуатируемая постройка поблизости, но затем огонь перешел на бывшее здание ТЮЗа, которое было закрыто последние несколько лет из-за аварийного состояния. Пожарные пытаются локализовать возгорание, пострадавших нет

Фото: МЧС России по Иркутской области

Пожар произошел в центре Иркутска, огонь перешел на историческое здание ТЮЗа, сообщил прибывший на место происшествия губернатор области Игорь Кобзев. По данным МЧС, площадь возгорание достигла 1000 кв. м.

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«Объект культуры регионального значения, Дом Гиллера, бывшие гостиницы «Централь», «Модерн», «Россия», киноконцертный зал «Глобус», — перечислил глава региона помещения, которые в разные годы находились в здании. — Проект реконструкции был готов к заходу на экспертизу». Здание несколько лет было закрыто в связи с аварийным состоянием, его планировалось реставрировать.

Пожар начался в неэксплуатируемом здании неподалеку. В МЧС сообщают, что на месте работают 15 единиц техники и 58 человек. Никто не пострадал, отметили в ведомстве.

По словам губернатора, сейчас возгорание пытаются локализовать, на место стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Кобзев пояснил, что огонь быстро распространяется, потому что под кровлей здания находится деревянная обрешетка. «Плюс деревянные перекрытия. Пламя идет по пустотам», — написал он.

Губернатор добавил, что в субботу на объект должны приехать сотрудники службы по охране культурного наследия, они оценят ущерб, «но о конкретных выводах говорить пока рано».