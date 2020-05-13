Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13 мая, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13 мая, 13:59
Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими Общество, 00:36 Нетаньяху уведомил президента Израиля о формировании правительства Политика, 00:33 В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом Общество, 00:18 Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса Технологии и медиа, 00:04 «Роснефть» и «Яндекс» запустят бесконтактную оплату бензина на АЗС Бизнес, 00:00 В Италии выздоровели более половины инфицированных коронавирусом Общество, 13 мая, 23:57 В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий Общество, 13 мая, 23:45 Брюссель одобрил соглашение ЕС с Белоруссией по упрощению визового режима Политика, 13 мая, 23:24 МИД не станет лишать аккредитаций журналистов за статьи о COVID в России Политика, 13 мая, 23:11 Домашние тренировки, фильмы Каннского фестиваля и архивы Баленсиаги РБК Стиль и ЦУМ, 13 мая, 23:11 Депутаты пожаловались генпрокурору на данные о росте домашнего насилия Общество, 13 мая, 23:07 «Севергрупп» Мордашова запустила медиа о здоровье Бизнес, 13 мая, 22:38 Переболевшая коронавирусом лыжница объявила о завершении карьеры Спорт, 13 мая, 22:17 СМИ сообщили о состоянии комы у отца Хабиба Нурмагомедова Спорт, 13 мая, 22:13
Общество ,  
0 

В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий

В академии сочли демонтаж табличек «попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима». Мемориальные доски убрали по требованию прокуратуры, которая сочла их установку в 1990-х годах незаконной
Демонтаж мемориальных досок в Твери
Демонтаж мемориальных досок в Твери (Фото: live_tver / Vk)

Ученые Российской академии наук (РАН) осудили демонтаж в Твери мемориальных досок в память о жертвах сталинских репрессий. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который опубликовал текст открытого письма группы членов и профессоров академии. Под ним подписались 69 человек.

Авторы письма считают, что местные власти поручили снять две мемориальные таблички «без гласного общественного обсуждения, под надуманным смехотворным предлогом». Эти действия академики назвали «очевидной попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима».

Мемориальные доски были установлены благодаря тому. что Россия отказалась «считать себя наследницей и продолжательницей практик тоталитарного режима», подчеркивают академики. Их демонтаж они сочли «движением в обратном направлении» к реабилитации сталинизма и «актом надругательства над памятью невинно убитых».

Академики РАН также возмутились тем, что таблички были сняты в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Замалчивание и искажение исторических событий недопустимо, и то, что произошло, нельзя объявить не бывшим и исключить из истории», — считают они. Авторы письма потребовали восстановить мемориальные доски и наказать тех, кто демонтировал их.

РБК направил запрос в Правительство Тверской области и в Тверской государственный медицинский университет.

Путин поручил продумать создание единой базы жертв политических репрессий
Общество
Владимир Путин

Две мемориальные доски в память о жертвах репрессий были установлены на здании Тверского медицинского университета в начале 1990-х годов. Ранее в нем располагалось отделение НКВД. Одна из табличек была посвящена советским гражданам, которые пострадали от репрессий 1930-х годов, а вторая — польским военнопленным, расстрелянным в Калинине (ныне Тверь) в 1940 году.

Как писал «Коммерсантъ», в ноябре 2019 года прокуратура Центрального района Твери потребовала снять доски. По утверждению ведомства, у таблички, посвященной советским гражданам, был указан неточный адрес, что ведомство сочло недопустимым нарушением, а документы, которые разрешают установление «польской» доски, прокуратура не нашла. Вопрос рассмотрела городская дума, 7 мая таблички были демонтированы.

Снятие мемориальных табличек также обеспокоило Совет по правам человека. 8 мая СПЧ попросил управление генеральной прокуратуры по Центральному федеральному округу проверить законность демонтажа.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: РАН, репрессии, мемориальная доска
Материалы по теме
Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
Общество
Власти Москвы разрешили акцию в память о жертвах репрессий на Лубянке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter