В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий

В академии сочли демонтаж табличек «попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима». Мемориальные доски убрали по требованию прокуратуры, которая сочла их установку в 1990-х годах незаконной

Демонтаж мемориальных досок в Твери (Фото: live_tver / Vk)

Ученые Российской академии наук (РАН) осудили демонтаж в Твери мемориальных досок в память о жертвах сталинских репрессий. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который опубликовал текст открытого письма группы членов и профессоров академии. Под ним подписались 69 человек.

Авторы письма считают, что местные власти поручили снять две мемориальные таблички «без гласного общественного обсуждения, под надуманным смехотворным предлогом». Эти действия академики назвали «очевидной попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима».

Мемориальные доски были установлены благодаря тому. что Россия отказалась «считать себя наследницей и продолжательницей практик тоталитарного режима», подчеркивают академики. Их демонтаж они сочли «движением в обратном направлении» к реабилитации сталинизма и «актом надругательства над памятью невинно убитых».

Академики РАН также возмутились тем, что таблички были сняты в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Замалчивание и искажение исторических событий недопустимо, и то, что произошло, нельзя объявить не бывшим и исключить из истории», — считают они. Авторы письма потребовали восстановить мемориальные доски и наказать тех, кто демонтировал их.

РБК направил запрос в Правительство Тверской области и в Тверской государственный медицинский университет.