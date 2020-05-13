Власти назвали владельцев закрытых из-за Кадырова аккаунтов Instagram

Один аккауант в сети Instagram принадлежал фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а второй вел сотрудник интернет-редакции ЧГТРК «Грозный». Блокировку страницы Рамзана Кадырова в Instagram компания объяснила санкциями США

Сотрудники фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Ни один из четырех заблокированных руководством компании Facebook Inc. аккаунтов в сети Instagram не принадлежал Рамзану Кадырову, заявил помощник главы Чечни, директора ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«Нам очень ярко продемонстрировали политику двойных стандартов, когда, с одной стороны, идут призывы к свободе слова, а с другой — напрямую ограничивают эту свободу, абсолютно не считаясь с собственными законами и правилами», — говорится в заявлении Дудаева, опубликованном на сайте ЧГТРК.

Комментируя заявление Facebook Inc. о блокировке — в соответствии с законами США — аккаунта «лица, которое находится под санкциями» (Кадыров был включен в санкционный список в 2017 году), Дудаев отметил, что «ни Facebook, ни кто-либо другой «не сможет привести никакого юридического обоснования» того, что заблокированный аккаунт @za_kadyrova_95eng принадлежит главе Чечни. По его словам, этот аккаунт является официальным ресурсом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и указан на его сайте.

«Сотрудники фонда не раз делали запросы на верификацию аккаунта, прилагая к ним документы, подтверждающие, что аккаунт действительно принадлежит им. Они приложили в его раскрутку и продвижение немалые силы и ресурсы, в том числе и финансовые. <...> Несмотря на все это, их страницу заблокировали, противоправно распространив свои санкции на них. По какой причине? Получается, что Facebook выступает против благотворительной деятельности», — отметил Дудаев.