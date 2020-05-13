Власти назвали владельцев закрытых из-за Кадырова аккаунтов Instagram

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13:59
Перспективы поэтапного снятия ограничений для бизнеса. Онлайн РБК и Центр поддержки экономики, 18:55 В Италии объявили дату возобновления футбольного чемпионата Спорт, 18:53 Госдума запретила избираться осужденным по статьям средней тяжести Политика, 18:52 Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10% Бизнес, 18:51 Меркель не исключила санкций из-за атак «российских хакеров» на бундестаг Политика, 18:50 Власти Москвы ответили на сообщения о занижении числа смертей от COVID-19 Общество, 18:36 Fortune Business Insights: блокчейн-рынок достигнет $21 млрд за 5 лет Крипто, 18:25 Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов Общество, 18:20 Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика Спорт, 18:12 Как говорить о стрессе на собеседовании Pro, 18:10 Власти назвали владельцев закрытых из-за Кадырова аккаунтов Instagram Общество, 18:05 Эксперты предсказали рост акций NVIDIA благодаря M&A-сделкам и новым продуктам Quote, 18:04 В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ Общество, 17:58 Госдума приняла закон о голосовании по почте Общество, 17:54
Общество ,  
0 

Власти назвали владельцев закрытых из-за Кадырова аккаунтов Instagram

Один аккауант в сети Instagram принадлежал фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а второй вел сотрудник интернет-редакции ЧГТРК «Грозный». Блокировку страницы Рамзана Кадырова в Instagram компания объяснила санкциями США
Facebook FB $205,47 -1,36% Купить
Сотрудники фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова
Сотрудники фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Ни один из четырех заблокированных руководством компании Facebook Inc. аккаунтов в сети Instagram не принадлежал Рамзану Кадырову, заявил помощник главы Чечни, директора ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«Нам очень ярко продемонстрировали политику двойных стандартов, когда, с одной стороны, идут призывы к свободе слова, а с другой — напрямую ограничивают эту свободу, абсолютно не считаясь с собственными законами и правилами», — говорится в заявлении Дудаева, опубликованном на сайте ЧГТРК.

Комментируя заявление Facebook Inc. о блокировке — в соответствии с законами США — аккаунта «лица, которое находится под санкциями» (Кадыров был включен в санкционный список в 2017 году), Дудаев отметил, что «ни Facebook, ни кто-либо другой «не сможет привести никакого юридического обоснования» того, что заблокированный аккаунт @za_kadyrova_95eng принадлежит главе Чечни. По его словам, этот аккаунт является официальным ресурсом Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и указан на его сайте.

Facebook заблокировал Instagram Кадырова из-за санкций
Политика
Рамзан Кадыров

«Сотрудники фонда не раз делали запросы на верификацию аккаунта, прилагая к ним документы, подтверждающие, что аккаунт действительно принадлежит им. Они приложили в его раскрутку и продвижение немалые силы и ресурсы, в том числе и финансовые. <...> Несмотря на все это, их страницу заблокировали, противоправно распространив свои санкции на них. По какой причине? Получается, что Facebook выступает против благотворительной деятельности», — отметил Дудаев.

Еще один заблокированный аккаунт (@za_rkadyrov_95), по словам помощника Кадырова, вел сотрудник интернет-редакции ЧГТРК «Грозный» Бекмагомед Музуров, который по собственной инициативе развивал эту страницу, привлекая специалистов по PR, видеомонтажу и копирайтингу, затрачивая на этой немалые средства.

«Получается, под санкциями глава Чеченской Республики или все, кто его поддерживает?» — добавил Дудаев. Он также указал на безосновательную блокировку @kadyrov._95, в котором ранее публиковались заявления главы Чечни, но не назвал четвертый заблокированный аккаунт.

Ранее в среду стало известно о блокировке руководством Facebook Inc. аккаунта в Instagram, который американская компания сочла принадлежащим находящемуся под санкциями США главе Чечни.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Facebook, Instagram, Рамзан Кадыров
Материалы по теме
Facebook заблокировал Instagram Кадырова из-за санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter