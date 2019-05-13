Колобков ответил на требование главы РУСАДА отстранить руководство ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков счел несвоевременным предложения генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса об отстранении от работы нынешнего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минспорта.
«Предложения РУСАДА несвоевременны. Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством. Работа ведется», — заявил Колобков.
По его словам, «дорожная карта» была фактически выполнена.
Ранее Ганус в открытом письме, опубликованном на сайте РУСАДА, призвал главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова принять неотложные меры для скорейшего восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Также, по его словам, задача заключается в обеспечении «полноценного участия наших чистых легкоатлетов во всех международных стартах, их полноценного участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года». Для этого он предложил, в частности, отстранить в полном составе руководство ВФЛА и тренерский состав национальной сборной России по легкой атлетике. Также он выступал за формирование рабочей группы и назначение внешнего управляющего ВФЛА.