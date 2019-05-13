Колобков ответил на требование главы РУСАДА отстранить руководство ВФЛА

Поздняков заявил РБК, что Олимпийский комитет самостоятельно готовит предложение по созданию рабочей группы по всем вопросам, касающимся поручений президента России. «Мне очень странно, что какая-то третья организация предлагает Олимпийскому комитету заниматься этим», — заключил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.