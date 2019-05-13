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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Колобков ответил на требование главы РУСАДА отстранить руководство ВФЛА
Павел Колобков счел несвоевременными предложения директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики
Павел Колобков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Министр спорта России Павел Колобков счел несвоевременным предложения генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса об отстранении от работы нынешнего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минспорта.

«Предложения РУСАДА несвоевременны. Рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и Всемирным антидопинговым агентством. Работа ведется», — заявил Колобков.

По его словам, «дорожная карта» была фактически выполнена.

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Олимпийский комитет ответил на призыв РУСАДА отстранить руководство ВФЛА

Ранее Ганус в открытом письме, опубликованном на сайте РУСАДА, призвал главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова принять неотложные меры для скорейшего восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Также, по его словам, задача заключается в обеспечении «полноценного участия наших чистых легкоатлетов во всех международных стартах, их полноценного участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года». Для этого он предложил, в частности, отстранить в полном составе руководство ВФЛА и тренерский состав национальной сборной России по легкой атлетике. Также он выступал за формирование рабочей группы и назначение внешнего управляющего ВФЛА.

Поздняков заявил РБК, что Олимпийский комитет самостоятельно готовит предложение по созданию рабочей группы по всем вопросам, касающимся поручений президента России. «Мне очень странно, что какая-то третья организация предлагает Олимпийскому комитету заниматься этим», — заключил он.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

Автор: Александра Федотова
Теги: министр спорта, Павел Колобков, антидопинговое расследование, РУСАДА, ВФЛА
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