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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Олимпийский комитет ответил на призыв РУСАДА отстранить руководство ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с РБК прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к нему с предложениями по ускорению процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Мне сложно комментировать появившуюся в СМИ информацию. Олимпийский комитет самостоятельно готовит предложение по созданию рабочей группы по всем вопросам, касающимся поручений президента России», — заявил он.

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По его словам, в связи с этим поручением Олимпийский комитет создаст две рабочие группы. «Одну по защите интересов спортсменов и вторую по восстановлению ВФЛА», — уточнил Поздняков.

Президент ОКР отметил, что это обычная практика, «при чем тут руководство РУСАДА, я не очень понимаю». «Мне очень странно, что какая-то третья организация предлагает Олимпийскому комитету заниматься этим», — заключил он.

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Ранее ТАСС, ссылаясь на текст письма Гануса, сообщил, что он обратился к Позднякову с вышеупомянутым предложением. В своем обращении глава РУСАДА указал, что в состав этой группы должны войти заслуженные представители легкой атлетики, которые не запятнали свои имена применением допинга, а также представители IAAF и Европейской легкоатлетической ассоциации, члены независимой комиссии спортсменов ВФЛА, представители Минспорта, ОКР и РУСАДА.

«Состав рабочей группы предлагается согласовать с IAAF для немедленного сокращения дистанции доверия», — отметил Ганус, добавив, что руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным должно быть в полном составе отстранено от управления организацией.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. С тех пор дисквалификация неоднократно продлевалась, а ВФЛА безуспешно ходатайствовала о восстановлении статуса. На международных турнирах могут выступать только те спортсмены, которые получили индивидуальный допуск от IAAF.

Теги: новости РБК, Олимпийский комитет России, ВФЛА, Юрий Ганус, РУСАДА, Минспорта
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