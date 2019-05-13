Олимпийский комитет ответил на призыв РУСАДА отстранить руководство ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с РБК прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к нему с предложениями по ускорению процесса восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Мне сложно комментировать появившуюся в СМИ информацию. Олимпийский комитет самостоятельно готовит предложение по созданию рабочей группы по всем вопросам, касающимся поручений президента России», — заявил он.

По его словам, в связи с этим поручением Олимпийский комитет создаст две рабочие группы. «Одну по защите интересов спортсменов и вторую по восстановлению ВФЛА», — уточнил Поздняков.

Президент ОКР отметил, что это обычная практика, «при чем тут руководство РУСАДА, я не очень понимаю». «Мне очень странно, что какая-то третья организация предлагает Олимпийскому комитету заниматься этим», — заключил он.