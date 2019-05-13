Три человека погибли при возгорании «Газели» в Дагестане

Три человека погибли при возгорании «Газели» в Дагестане

Три человека погибли и один пострадал при возгорании «Газели» в Дагестане. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.

«На Буйнакском перевале произошло возгорание «Газели». Пострадали четыре человека, из них трое скончались на месте, один госпитализирован в Буйнакскую ЦГБ в состоянии средней степени тяжести», — сказала представитель министерства. По ее словам, детей среди погибших и пострадавших нет.

Видео: golos.dagestana / Instagram

В пресс-службе МВД Дагестана РБК сообщили, что на автодороге Махачкала — Буйнакск столкнулись два автомобиля: «Газель» и «Лада Приора». Представитель ведомства подчеркнул, что микроавтобус был не рейсовым, а частным.

«Предположительный виновник ДТП — водитель «Приоры». По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение. Он погиб, также погибли водитель и пассажир «Газели», — рассказали в пресс-службе.