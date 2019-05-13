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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Три человека погибли при возгорании «Газели» в Дагестане

Три человека погибли и один пострадал при возгорании «Газели» в Дагестане. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.

«На Буйнакском перевале произошло возгорание «Газели». Пострадали четыре человека, из них трое скончались на месте, один госпитализирован в Буйнакскую ЦГБ в состоянии средней степени тяжести», — сказала представитель министерства. По ее словам, детей среди погибших и пострадавших нет.

Видео: golos.dagestana / Instagram

В пресс-службе МВД Дагестана РБК сообщили, что на автодороге Махачкала — Буйнакск столкнулись два автомобиля: «Газель» и «Лада Приора». Представитель ведомства подчеркнул, что микроавтобус был не рейсовым, а частным.

«Предположительный виновник ДТП — водитель «Приоры». По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение. Он погиб, также погибли водитель и пассажир «Газели», — рассказали в пресс-службе.

Авторы: Александр Бычков, Любовь Порываева
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