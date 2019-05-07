В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.

По ее словам, в ДТП ведущая получила тяжелую черепно-мозговую травму, после чего женщину увезли в Республиканскую клиническую больницу на автомобиле скорой помощи. Однако по дороге в скорую въехала другая легковушка, и в итоге Абдулаева скончалась в приемном отделении больницы, рассказала Муртазалиева. Она уточнила, что вторая авария «не стала решающим фактором», так как ведущая получила серьезные травмы при наезде.

При этом на странице управления МВД по Дагестану в Instagram говорится, что Абдулаева после ДТП скончалась на месте.