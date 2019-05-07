Общество , 18:33
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В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
По ее словам, в ДТП ведущая получила тяжелую черепно-мозговую травму, после чего женщину увезли в Республиканскую клиническую больницу на автомобиле скорой помощи. Однако по дороге в скорую въехала другая легковушка, и в итоге Абдулаева скончалась в приемном отделении больницы, рассказала Муртазалиева. Она уточнила, что вторая авария «не стала решающим фактором», так как ведущая получила серьезные травмы при наезде.
При этом на странице управления МВД по Дагестану в Instagram говорится, что Абдулаева после ДТП скончалась на месте.