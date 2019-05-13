Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России

Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России

Сайт российской консьерж-службы, на котором ведется продажа билетов, организаторы кинофестиваля назвали нелегальным

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Организаторы Каннского кинофестиваля начали разбирательство против российской консьерж-службы, продающей билеты на мероприятие, сообщил РБК Хосе Сепела, глава регистрационного бюро фестиваля.

«Мы начали против них разбирательство. Этот сайт абсолютно нелегальный», — заявил Сепела.

Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс. Кроме того, клиентам предлагают дополнительные услуги — фотосъемку на красной дорожке за €750 и Mercedes S-класса с водителем за €350.

Билеты на показ фильмов 15 мая на сайте консьерж-службы стоят от €2,6 тыс. до €3,9 тыс., на церемонию закрытия 25 мая — от €3 тыс. до €5,8 тыс. Кроме того, на сайте представлены билеты на различные вечеринки в рамках Каннского кинофестиваля. Например, стоимость билета на благотворительный гала-ужин AMFAR начинается от €14,9 тыс.

В положении об условиях оферте на сайте сервиса говорится, что агент покупает билеты от своего имени, но за счет клиента, за вознаграждение.